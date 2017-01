EURO-SPILLO/ Così l'impoverimento dell'Italia fa più ricca la Germania

La realtà, si sa, ha la testa dura. E l'ideologia, ottusa com'è, ne esce con le ossa rotte. Proprio così, sto parlando di quell'ideologia che da venti anni almeno predica che "uniti è meglio" riguardo i sistemi monetari, altrimenti saremo spazzati via dalla globalizzazione imperante. Quell'ideologia che ha preteso di guarire i guasti della globalizzazione (cioè la scarsa mobilità dei lavoratori, pena la disoccupazione che si è puntualmente verificata) con la stessa ricetta: la globalizzazione (delle monete e delle banche centrali). Ma la realtà dicevo è testarda e i dati ora mostrano questa realtà.

Per esempio, i dati dell'inflazione, che pian piano si sta avvicinando al fatidico 2%, cioè proprio quello che è l'obiettivo statutario della Bce. Il problema grosso è che tale obiettivo è avvicinato in modo molto differente nei vari paesi europei. Non c'è niente da fare, nonostante tutti gli sforzi di questi anni: paesi differenti, economie differenti, fiscalità differenti, abitudini e tradizioni differenti. E il risultato, anche applicando una moneta unica e una medesima banca centrale, non può essere uguale.

Se ne stanno accorgendo anche in Repubblica Ceca, dove hanno conservato la loro moneta, la Corona. Dal 2004 aderisce all'Unione europea e ha iniziato il progetto per aderire all'euro. Ma con l'arrivo della crisi, passata dalle banche agli stati, l'adesione all'euro è sempre stata rimandata e oggi risulta completamente sospesa. Ora però arriva un report degli analisti di ING che prevede l'abbandono definitivo del cambio fisso tra la Corona ceca e l'euro (step necessario prima di entrare nell'unione monetaria) e quindi un cambio di nuovo oscillante, proprio per favorire quella svalutazione monetaria che permette la crescita del lavoro.

Ormai in tutta Europa abbiamo visto quali sono i danni di un cambio fisso che necessariamente scarica le tensioni del libero mercato sulla flessibilità del lavoro, cioè sulla svalutazione del lavoro. E chiaramente in Repubblica Ceca non vogliono essere coinvolti in questa dinamica suicida. Ili regime attuale con l'euro è in scadenza e l'orientamento è quello di non rinnovarlo e lasciar fluttuare il cambio.

Del resto, come si potrebbe pensare ora a un processo impegnativo come quello dell'unione monetaria, quando proprio in questi tempi si prospettano cambi sostanziali in alcuni dei governi più influenti? In Germania è in grande ascesa il partito Afd, che spinge per l'uscita dall'euro. Se l'attuale governo riuscirà a rimanere in sella, dovrà farlo comunque con una coalizione che costringerà la Merkel a numerosi compromessi e concessioni. In Francia la Le Pen e il suo partito sono dati come scontati vincitori. E pure in Olanda il partito che si pensa vincerà le prossime elezioni è quello che vuole uscire dall'euro. E pure in Italia, i partiti che sostengono l'attuale governo sono quelli che hanno perso il referendum e non sembrano messi bene per le prossime politiche. Se dovesse vincere il M5S, avremo un governo che forse non pensa di uscire subito dall'euro, ma certamente porrà diversi problemi ai poteri finanziari oggi dominanti in Europa.