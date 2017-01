GENERALI/ E Intesa Sanpaolo, cosa si gioca davvero l'Italia?

GENERALI. I rumour su Generali e Intesa Sanpaolo sono vecchi di due giorni. Domenica La Stampa avanzava l’ipotesi che Intesa Sanpaolo e Allianz, la prima come “leader”, stessero considerando un’offerta su Generali e il giorno dopo, lunedì sera, dopo una giornata in cui il mercato ha dichiarato di crederci la stessa Generali ha comprato il 3% di Intesa Sanpaolo per bloccare una possibile “scalata”. Ieri i rumour di un’offerta di Intesa, che nella sostanza è palesemente una fusione, si sono fatti più insistenti.

L’errore più grande che si può fare su questa storia è quello di pensare che sia una questione astrusa di finanza fatta per pochi tecnici. Vorremmo qui riassumere brevemente cosa c’è in gioco in questa vicenda. Generali è la prima assicurazione italiana e il più grande gestore di risparmio italiano e una delle prime tre assicurazioni europee; è da anni oggetto di rumour su possibili “fusioni” con Axa, si scrive fusione ma si legge acquisizione; l’ad di Generali è un francese che si è portato dietro una prima linea di management di ex-Axa. Il principale azionista di Generali si chiama Mediobanca; la principale banca d’affari italiana con un terzo degli azionisti del patto di controllo francese e un altro terzo guidato da Unicredit. Mediobanca è in crisi di identità dato che il sistema Paese di cui è espressione, anche con il suo fattivo contributo, è la metà di quello che era dieci anni fa (a Londra è solo l’ultima arrivata e con l’accento sbagliato); l’ad di Mediobanca qualche mese fa ha dichiarato di essere disposto a far confluire la propria partecipazione in Generali in un soggetto più grande.

L’altro azionista italiano di Mediobanca si chiama Unicredit, l’unica banca sistemica italiana, anche lei con un ad francese e alle prese con la necessità di raccogliere 13 miliardi di euro in aumento. Unicredit ha già venduto pezzi di Fineco, Pioneer, con i suoi 200 miliardi di euro di risparmi italiani volati in Francia, e la controllata polacca. I rumour di una “fusione” tra Societe Generale e Unicredit si fanno ogni giorno più insistenti.

Ora, con la vicenda Generali di ieri stiamo quindi parlando di un riassetto che coinvolge la prima assicurazione italiana, Generali, la prima banca d’investimento italiana, Mediobanca, la più grande banca italiana per attivi, Unicredit, e la prima banca locale italiana e cioè Intesa Sanpaolo. Ogni elemento fa credere che senza un intervento di rottura l’epilogo di questo scenario sia una fusione tra Societe Generale e Unicredit e una tra Generali e Axa. Due “fusioni”, che sarebbero in realtà due acquisizioni e che vedrebbero la nascita di due colossi saldamente in mano al sistema paese francese esattamente come Essilor/Luxottica o Parmalat/Lactalis.

Di queste quattro istituzioni l’unica che ha un azionariato saldo e riconducibile al sistema Paese è Intesa Sanpaolo. Una banca solida che fa soldi e che si è impegnata a distribuire dividendi; settimana scorsa per inciso uscivano i primi rumour che ipotizzavano il ruolo di preda persino per Intesa, a cui forse conveniva un’acquisizione per rimanere indipendente e soprattutto italiana. Nell’azionariato di Mediobanca ci sono i francesi e c’è Unicredit, guidata da un francese, che è venditore. In quello di Generali, da sempre desiderata da Axa, c’è Mediobanca, mentre Unicredit alla vigilia di un aumento di capitale colossale non ha un azionariato di riferimento e in compenso si gioca il suo azionariato di riferimento in questi mesi.