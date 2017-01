SPY FINANZA/ La guerra che può far male a Italia e Ue

In questo periodo va di moda il concetto di post-verità, ovvero una qualcosa di verosimile che spacciato in modo virale come vero, soprattutto sui social network, assume contorni di credibilità tali da diventare la realtà ufficiale. Lo hanno usato per cercare di screditare Donald Trump, inventandosi la narrativa degli hacker russi e poi il dossier con le prostitute moscovite, ma, come ci mostra la realtà, non è servito. Ma la post-verità vale anche in economia, eccome se vale. Vi faccio un esempio. È di ieri la notizia che il PMI composito preliminare dell'eurozona a gennaio, sebbene leggermente inferiore alle attese, indichi un inizio d'anno solido per l'area euro. L'indice si è attestato, infatti, a 54,3 punti, al di sotto dei 54,4 di dicembre e dei 54,6 del consenso: anche quello relativo al settore dei servizi è sceso dai 53,7 punti del mese precedente a 53,6, al di sotto dei 53,8 stimati del consenso ma comunque in espansione sostenuta. Quello manifatturiero, invece, si è attestato a 55,1 punti, in rialzo rispetto ai 54,9 di dicembre e del consenso.

«Forte inizio del 2017 per l'economia dell'Eurozona, con il PMI preliminare di gennaio dell'eurozona che sta segnalando una crescita considerevole del Pil trimestrale dello 0,4%, con un'espansione generale sia nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi», ha commentato Chris Williamson, capo economista di Ihs Markit, puntualizzando che forse lo sviluppo più incoraggiante è la crescita delle assunzioni. «Grazie all'aumento dell'ottimismo l'indagine di gennaio ha registrato l'aumento mensile maggiore dei livelli occupazionali in nove anni», ha chiosato. E ancora: «Le imprese campione hanno sottolineato che i rischi politici continuano a essere largamente evitati e che si stanno concentrando invece sulla crescita delle loro vendite durante i prossimi dodici mesi». Insomma, si riparte finalmente.

Esattamente nelle stesse ore, però, scoprivamo che oggi nell'Ue un cittadino su quattro è a rischio di povertà o esclusione sociale e che la povertà lavorativa - il livello salariale estremamente basso - riguarda all'incirca il 10% della popolazione occupata. Anche la povertà dei bambini, prossima al 27%, è motivo di particolare preoccupazione e l'Europa deve trovare una risposta a tutto questo: la situazione è tale da rendere l'agenda sociale non più rinviabile. Chi lo dice, la Cgil? No, la Commissione Ue che propone agli Stati membri di iniziare a lavorare a un mix di misure che preveda sostegno a salari adeguati, garanzia dell'accesso a servizi essenziali come ad esempio il diritto alla casa, e e misure di contrasto alla povertà.

Tutte misure che laddove sono state adottate, hanno prodotto risultati, ma «l'accesso a questi servizi è spesso frammentato, rendendo difficile per le persone avere l'aiuto di cui hanno bisogno», ha ammesso l'organismo massimo dell'Ue. Quindi, qual è la verità? Ma non basta. Vogliamo parlare di politica monetaria? Pronti. Il Quantitative easing della Bce ha causato un deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro del 6,5% dal 2014: è quanto sottolinea in uno studio la Bundesbank, aggiungendo che tre dei sei più grandi crolli a livello giornaliero nella storia della moneta unica sono collegati proprio al programma di acquisti di asset dell'Istituto centrale di Francoforte.