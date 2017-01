BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari pronta a un nuovo rialzo (26 gennaio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PRONTA A UN NUOVO RIALZO Piazza Affari affronta una giornata con alcuni dati macroeconomici piuttosto importanti, soprattutto dai Paesi anglofoni. Alle ore 10:30 il Regno Unito renderà nota la lettura preliminare relativa al Pil dell'ultimo trimestre e a quello annuale. Nel primo caso gli analisti si aspettano un incremento dello 0,5% mentre per il dato complessivo si prevede un'espansione del 2,1%. Altri dati importanti sono in arrivo nel pomeriggio da Oltreoceano: alle ore 15:45 verrà reso noto l'indice dei direttori agli acquisti del settore terziario, relativo al mese di gennaio. Il consensus è a quota 54,4 punti base. Alle ore 16:30, inoltre, verrà reso noto il numero delle nuove abitazioni vendute nel mese di dicembre: gli esperti si attendono un numero di 588 mila unità.

Ieri la Borsa italiana ha chiuso la seduta con un rialzo dello 0,42% a quota 19.582 punti. L'indice ha aperto con un rialzo superiore al mezzo punto percentuale e in seguito all'apertura fortemente positiva dei mercati americani, che hanno fatto segnare nuovi record storici, la nostra borsa è arrivata a guadagnare oltre l'1,2% per poi ripiegare negli ultimi 30 minuti per prese di profitto e chiudere con un modesto +0,42%. A brillare, in particolare, oltre a tutto il comparto bancario, Unicredit e Mediobanca: la prima ha guadagnato quasi il 9% mentre la seconda quasi il 4%. Le azioni beneficiano dei rumors su una possibile OPS da parte di Intesa Sanpaolo per Generali. La stessa Intesa ha aperto in forte ribasso per il secondo giorno consecutivo, arrivando a cedere oltre il 4%, ma ha recuperato nel corso della seduta e ha chiuso con un +0,3%. Bene anche Generali che dopo il forte rialzo di ieri, sale ancora dello 0,98%. Bene anche Saipem che sale del 6,4%. Male il lusso, invece, con Yoox che lascia sul terreno più di cinque punti percentuali.

Giornata in leggero rialzo per i titoli di Stato. Lo spread ha chiuso a 165,9 punti base e il rendimento del Btp decennale italiano è in crescita e rende il 2,15%.

