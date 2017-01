SPY FINANZA/ La "bomba" americana nel cuore dell'Europa

C'è una bomba nel sistema finanziario europeo. Nascosta, ma nemmeno troppo. Pronta a scoppiare. A dircelo sono gli ultimi dati disponibili del Tic (Treasury International Capital System) relativi al mese di novembre: di cosa si tratta? Delle detenzioni estere di debito pubblico americano. Per chi segue le pagine economiche dei quotidiani non sarà una novità scoprire che il Giappone è diventato il primo detentore al mondo di Treasuries, superando la Cina, un qualcosa che va letto con maggior attenzione soprattutto oggi che le tensioni tra Pechino e Washington stanno salendo, dopo le minacce Usa su Taiwan e sulle isole artificiali del Mare Cinese Meridionale. C'è però un fraintendimento di fondo: il Giappone è il top holder se prendiamo le singole nazioni, ma se consideriamo gli Stati membri dell'Ue come un insieme, ecco che è l'Europa il principale detentore di debito statunitense, una situazione che prosegue da oltre un anno, come ci mostra il grafico a fondo pagina.

Sfortunatamente, ci sono due criticità: primo, mentre quasi tutto il mondo - come vedremo - scarica Treasuries, l'Europa sta comprando. Secondo, alcuni hub europei hanno detenzioni stellari, un qualcosa che rappresenta una potenziale minaccia, in caso quella carta cominci a vedere il proprio prezzo calare. A novembre 2016, l'Ue era in possesso di 1,242 triliadi di Treasuries Usa, 9 miliardi in più del mese precedente. Inoltre, in quel mese l'Ue è stato l'unico detentore ad aumentare le sue posizioni, mentre Giappone e Cina hanno continuato ad abbassare le proprie. L'Ue è diventata lo sponsor numero uno dei debito Usa nel febbraio 2016, quando le detenzioni cinesi erano pari a 1,252 triliardi di dollari, mentre a novembre dello scorso anno erano a 1,049 triliardi, un calo del 16%: se questi livelli di sell-off dovessero essere mantenuti da Pechino, persino l'eurozona (Ue senza Gran Bretagna), supererebbe le detenzioni cinesi, visto che già oggi detiene qualcosa come 922 miliardi di controvalore in T-bond.

Il dato di novembre del Tic è chiaro: tutte le Banche centrali del mondo stanno scaricando debito Usa, visto che le vendite nel solo mese di novembre sono state pari a 936 miliardi, un off-set rispetto agli acquisti per 892 miliardi del medesimo periodo del 2015. Chi ha venduto? Il Giappone ha scaricato titoli Usa per 23 miliardi a novembre, il quarto mese consecutivo di vendite, mentre la Cina addirittura 66,4 miliardi di dollari, sesto mese consecutivo di vendite e la maggiore sell-off su base mensile dal dicembre 2011. Con le vendite di novembre, la detenzione cinese di titoli di Stato Usa è oggi al livello più basso dall'inizio del 2010. Inoltre, combinando il dato cinese come le detenzioni del Belgio, il centro off-shore presso Euroclear che Pechino utilizza per mascherare i suoi acquisti (e, negli ultimi due anni, le sue vendite), la correlazione tra le detenzioni combinate di T-bond e le riserve totali del Dragone ci suggeriscono che è lì che si è operato.

Considerando poi che la riduzione delle riserve cinesi è proseguita anche a dicembre, possiamo azzardarci a dire che la Cina abbia continuato a vendere titoli di Stato Usa per un ammontare che potrebbe pareggiare il calo proprio delle riserve, le quali il mese scorso sono scese, almeno stando al dato ufficiale, di 41 miliardi di dollari. Curiosamente, ribaltando un trend recente, l'Arabia Saudita - vista messa nel cassetto la legge per ottenere il risarcimento per l'11 settembre - a novembre ha comprato oltre 3 miliardi di controvalore di debito Usa: in due mesi ha visto crescere i titoli in portafoglio di 10,7 miliardi di controvalore, il massimo dal luglio 2006. Un chiaro segnale politico di fiducia nella linea di Donald Trump nei confronti del nemico giurato di Ryad, ovvero l'Iran, il cui accordo sul nucleare è già finito nel mirino dell'amministrazione statunitense appena insediatasi.