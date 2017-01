MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. Padoan: incontro con Vestager assolutamente positivo (oggi 27 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PADOAN: INCONTRO CON VESTAGER ASSOLUTAMENTE POSITIVO Pier Carlo Padoan, da Bruxelles, ha tenuto a precisare che nel caso di Mps non c’è un’operazione di salvataggio, ma una “ricapitalizzazione precauzionale”. Il ministro dell’Economia ha anche smentito alcune ricostruzioni giornalistiche secondo cui la Commissione europea avrebbe presentato delle riserve riguardo l’operazione che il Governo intende compiere. “Non c'è una riserva della Commissione: ho visto che qualcuno su una testata, non mi ricordo quale, ha detto che ci sono dei problemi, ma non è assolutamente così”, ha detto Padoan ai giornalisti, specificando anche che l’incontro che ha avuto ieri con la commissaria Ue alla concorrenza, Margrethe Vestager, proprio sulla vicenda di Montepaschi, “è stato assolutamente positivo”. In ogni caso la prova del nove la si avrà quando la Commissione sarà chiamata a dare il disco verde al piano industriale di Monte dei Paschi di Siena.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. IL FLASH MOB DI FDI PER CHIEDERE LA LISTA DEI DEBITORI Le vicende riguardanti Mps non interessano solamente la città di Siena. A farlo capire anche Fratelli d’Italia, che ha deciso di organizzare a Monza un flash mob nella tarda giornata di domani davanti alla sede della banca in piazza Trento e Trieste. Il circolo locale del partito di Giorgia Meloni ha spiegato, come riporta Il Cittadino, che “gli italiani hanno il diritto di conoscere nomi e cognomi di chi ha ricevuto, grazie all’aiuto di amministratori amici, prestiti milionari dal Monte dei Paschi di Siena e che ancora non ha restituito”. Dunque Fratelli d’Italia è tra coloro che premono per far sì che venga predisposta una lista dei debitori insolventi della banca toscana. Una delegazione monzese partirà anche per la volta di Roma per prendere parte alla manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. COSÌ LA BANCA SI RITROVA DEBITRICE DI SE STESSA consigliere comunali senesi di opposizione Andrea Corsi ed Ernesto Campanini durante una conferenza stampa hanno affrontato il tema di Mps. E, secondo quanto riporta ilcittadinoonline.it, hanno di fatto accusato Montepaschi di essere debitore di se stesso: “La commistione tra denaro pubblico e privato crea una situazione clamorosa di scatole cinesi in cui Mps è debitore, insolvente, di se stesso”, hanno detto. I due consiglieri comunali hanno infatti evidenziato che la banca si trova in una situazione particolare rispetto alla Scarlino Energia, società partecipata anche da un holding di cui fa parte anche la stessa Mps e che, trovandosi in concordato preventivo dal 2015, deve a Rocca Salimbeni circa 30 milioni di euro. Ecco quindi che la banca si trova a essere debitrice di se stessa.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ALLO STUDIO NUOVO INTERVENTO SUI CREDITI DETERIORATI Mps si starebbe preparando a effettuare una “pulizia decisa” nei conti del 2016 che il cda dovrà approvare il 9 febbraio. Lo scrive Milano Finanza, spiegando che Montepaschi potrebbe alzare il tasso di copertura dei crediti deteriorati effettuando delle svalutazioni ulteriori rispetto a quelle già operate in passato. Dato che uno degli obiettivi del nuovo piano industriale che la banca toscana sta mettendo a punto resta la cessione dei Npl, Rocca Salimbeni starebbe quindi pensando di operare una nuova pulizia degli attivi. Tutto questo dovrebbe facilitare un’operazione che non si presenta affatto semplice, considerando che Monte dei Paschi di Siena non dovrebbe più poter contare sull’intervento del Fondo Atlante, che dovrebbe invece concentrarsi su Veneto Banca e Popolare di Vicenza.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. I DUE ACCORDI FIRMATI DAI SINDACATI I sindacati di Mps hanno firmato due accordi sulla razionalizzazione delle unità operative e sulla riduzione della aree territoriali, come previsti dal piano industriale 2016-2019 presentato da Rocca Salimbeni. In una nota, le organizzazioni dei lavoratori spiegano che i dipendente delle filiali in chiusura verranno riallocati prioritariamente nelle filiali incorporanti. “Nell’ipotesi di mobilità territoriale, come previsto nelle precedenti chiusure sportelli, l'Azienda terrà in considerazione le domande di trasferimento in essere e le esigenze dei Colleghi coinvolti; per i casi in cui si dovesse verificare mobilità professionale - e nei processi di riqualificazione che potranno esserci a seguito della liberazione di 170 risorse stimata dalle funzioni aziendali - saranno tenute in considerazione professionalità acquisite e competenze possedute”, si legge nella nota, che spiega anche che per i dipendenti coinvolta nella chiusura dei Centri specialistici non si sarà mobilità professionale, né territoriale (salvo che per i responsabili dei Centri in chiusura). Per quanto riguarda le aree territoriali, ci sarà una riduzione da otto a sei e “una liberazione di circa 40 risorse, prevalentemente tra i ruoli di responsabilità”. Tale riorganizzazione verrà avviata a metà febbraio. Negli accordi è stato stabilito anche di organizzare un nuovo incontro entro la fine del primo semestre per affrontare il tema delle assunzioni. Infatti, oltre a degli esuberi, per Montepaschi sono previste delle assunzioni.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BARETTA: NON SARÀ UNA NAZIONALIZZAZIONE Con l’intervento pubblico, lo Stato arriverà a detenere fino al 70% del capitale di Mps. Per Pier Paolo Baretta non si tratta però di una nazionalizzazione. Il sottosegretario all’Economia, al termine della seduta della commissione Finanze del Senato sul decreto salva-risparmio, ha infatti detto che lo Stato resterà primo azionista per il tempo necessario al suo risanamento. Non si tratterà di un tempo brevissimo, ma in ogni caso Montepaschi verrà rimessa poi sul mercato proprio perché l’intento del Governo non è quello di una nazionalizzazione. Secondo quanto riporta l’Ansa, Baretta ha anche ribadito che l’esecutivo è favorevole alla trasparenza, anche in merito alla questione della lista dei debitori insolventi. Tuttavia, ciò deve avvenire nel rispetto delle regole. E ha anche ammesso che nel caso di Mps c’è stata un trattamento diverso rispetto alle 4 banche fallite nel 2015, ma in virtù della diversità di condizioni.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. I TIMORI SU WIDIBA L’intervento pubblico in Mps dovrebbe dare sicurezza ai correntisti della banca toscana sul fatto che non corrono più alcun pericolo, stante anche la garanzia sui depositi fino a 100.000 euro prevista dal bail-in. Tuttavia su solofinanza.it si legge il consiglio “è di allontanarsi da tutti i prodotti finanziari che possono avvicinarsi a Mps”. Compreso il conto deposito Widiba, società controllata al 90% da Montepaschi. Va detto che anche sui conti di Widiba vige la garanzia sui depositi fino a 100.000 euro. Inoltre, come detto all’inizio, è ormai certo che sarà lo Stato a farsi carico delle sorti della banca toscana. Teoricamente, quindi, non sembra esserci alcun rischio all’orizzonte per chi ha dei conti aperti presso società del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Ovviamente, poi, ognuno deve scegliere il luogo più sicuro dove tenere i propri risparmi.

© Riproduzione Riservata.