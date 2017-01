SPY FINANZA/ La guerra aperta della Germania alla Bce

Vi avevo detto che sarebbe stata guerra aperta e così è. La Germania è nervosa, parecchio. Sarà che gli è venuto a mancare l'alleato numero uno, ovvero Barack Obama, sarà che il nuovo inquilino della Casa Bianca ha già dato il via a una politica economica e industriale che vedrà proprio Berlino tra le vittime principali, ma qualcosa sta cambiando. Rapidamente. Nemmeno tre giorni dal discorso di Mario Draghi alla cerimonia per la consegna del Premio Cavour ed ecco che la Bundesbank, per bocca del membro del consiglio direttivo, Andreas Dombret, torna alla carica: «La zona euro deve convivere con bassi tassi d'interesse, per ora, ma la politica monetaria della Banca centrale europea dovrà essere normalizzata non appena l'inflazione sarà incanalata verso il target».

E attenzione, questa mia ossessione per la guerra interna alla Bce non significa che io ritenga un qualcosa di positivo in sé il Qe, anzi, ma questo continuo richiamo alla necessità del tapering assomiglia tremendamente all'agitare un pezzo di carne sanguinante vicino alla vasca degli squali. Un suicidio. O, forse, un omicidio. Perché si può agitare la bistecca per richiamare l'attenzione dei predatori ma non è obbligatorio gettarsi in acqua: si può spingere qualcuno in piscina, se si vuole farlo sparire. E Dombret è volutamente criptico, quando afferma che «visti gli attuali dati sull'inflazione, dovremo convivere con tassi d'interesse bassi fino a nuova indicazione, ma non c'è dubbio che la politica monetaria debba essere normalizzata non appena diventi chiaro che l'inflazione raggiungerà l'obiettivo: inferiore, ma vicino al 2% su una base sostenibile». L'inflazione tedesca o quella armonizzata della zona euro? Perché se il riferimento della Bundesbank è la crescita dei prezzi interni, quell'obiettivo è a portata di mano già entro marzo-aprile, essendo l'ultimo dato utile dell'1,7%: peccato, invece, che l'Italia abbia passato l'intero 2016 in deflazione e che il resto dell'eurozona si barcameni attorno allo 0,7-0,8%.

La risalita relativamente rapida dell'inflazione in Germania, infatti, ha moltiplicato le richieste da parte tedesca alla Bce affinché ritiri il massiccio programma di stimolo monetario, dal momento che i rendimenti reali dei risparmi sono negativi e si teme che Francoforte possa ora superare il target d'inflazione perseguito. Appelli più volte respinti dall'Eurotower che ha sottolineato di guardare all'inflazione dell'intera zona euro e non di un solo Paese membro e che desidera vedere un aumento dei prezzi generalizzato e sostenuto prima di abbassare la guardia. Insomma, Mario Draghi ha detto chiaramente quale sia il suo quadro di riferimento, peccato che non collimi con quello di Berlino, altrimenti non si spiegherebbe tanta insistenza.

E i cavalli di Troia non solo esistono, ma in momenti come questo sono armi strategiche. Basti vedere Sabine Lautenschlaeger, uno dei sei consiglieri del Comitato esecutivo della Bce, la quale non solo si definisce «ottimista» in materia, ma ritiene che «presto si potrà iniziare a valutare un'uscita dal Qe». In un discorso di martedì sera sera ad Amburgo, Lautenschlaeger ha spiegato che «lo scenario sembra sempre più positivo per l'area dell'euro e ci sono tutte le premesse per un continuo miglioramento dell'inflazione». Quindi, «sono ottimista che presto potremo dedicarci alla questione della exit strategy. Dobbiamo essere pronti ad agire quando verrà il momento», ha sottolineato, dicendosi favorevole a una progressiva riduzione dello stimolo monetario, ma avvertendo anche che, con il tempo, diminuiscono le ricadute positive delle misure decise all'apice della crisi, mentre aumentano le conseguenze negative e i rischi. «Per questo è importante terminare la cura al più presto possibile, ma non troppo presto altrimenti si rischia una ricaduta. Per farlo non è necessario aspettare fino a che non ci sarà più alcun dubbio del ritorno dell'inflazione».