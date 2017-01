DAGLI USA/ La Fed prepara almeno tre rialzi nel 2017

Il nuovo anno è iniziato con le tre grandi banche centrali dell’emisfero Ovest in posizioni differenziate. La Fed vive la prosecuzione dell’espansione economica timidamente iniziata ancora nel 2009, che ha portato il sistema economico Usa a livello di massima occupazione. La Bank of Japan, dopo anni di spinta priva di timidezza, assistita anche dal lato fiscale, continua nel sostegno all’economia domestica. La Bce centrale europea continua a sostenere lo sviluppo dell’economia della zona nonostante gli ormai continui segnali di superamento delle difficoltà che la zona euro si è spesso voluta imporre (indimenticabile la scelta di alzare i tassi proprio all’inizio della Grande Recessione, aiutata dall’allora chief economist tedesco Juergen Stark).

Oltre Atlantico troviamo una Federal Reserve che deve adeguare le proprie aspettative alla sorpresa, per ora ancora difficilmente interpretabile, del presidenza Donald Trump. La sorpresa è dovuta sia alla personalità del nuovo inquilino della Casa Bianca, sia alle attese preelettorali: alcune già confermate dai primi annunci dopo il 20 gennaio. Nessuna mossa ha tuttavia affrontato direttamente l'agenda eonomico-finanziaria (salvo le sortite protezioniste e la vaga coloritura New Deal del progetto Muro alla frontiera messicana).

Al momento gli analisti restano quindi ancora alle dichiarazioni di intenti pre-elettorali: tenendo sempre conto dell'ormai proverbiale cortocircuito (vincente nell'urna per The Donald) fra gli elettori che "lo hanno preso seriamente e non letteralmente" e viceversa. Resta comunque effettiva la probabilità che politiche di stimolo fiscale potranno aumentare di peso rispetto al recente passato. Fra l'altro l’attuale omogeneità repubblicana nella composizione del congresso Usa sembra rendere più realizzabili i programmi dichiarati (sebbene non vada trascurato il Trump anti-establishment nell'inauguration-address).

Se in ogni caso gli stimoli entreranno in gioco, la nuova amministrazione punterà ad accelerare la crescita economica, naturalmente a prezzo di una tensione inflattiva ed effetti sui tassi di interesse e sul valore del dollaro. Resteranno tuttavia in campo anche i fattori che agivano da freno allo sviluppo economico: la demografia lenta, la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi (la popolazione ricca risparmia più di quella meno ricca, i consumi finali sono circa il 70% del Pil Usa) continueranno a moderare le spinte positive sopra descritte. All’interno dello scenario sinteticamente descritto, le mosse della Fed sono state annunciate con ampio anticipo e minuziose spiegazioni, ci dovremmo quindi aspettare fino a tre rialzi dei tassi durante il 2017, con un debole rischio a favore di un quarto rialzo.

Durante il 2017 potremo assistere anche a cambi nella composizione del consiglio della Fed: una posizione sarà assegnata a un rappresentante del sistema bancario ordinario, l’altra posizione potrebbe mostrare il nome del successore di Janet Yellen, varrà la pena osservare soprattutto la seconda scelta. Vista l’estrazione professionale di Trump e le sue indicazioni politiche, non dovremmo preoccuparci di una marcata aggressività nei rialzi dei tassi (che notoriamente non aiutano il settore immobiliare, soprattutto se indebitato), l’eventuale aggressività della banca centrale potrebbe emergere nella gestione della dimensione del suo bilancio, le frange più conservative del Partito Repubblicano potrebbero puntare qui la loro attenzione.