GENERALI/ La "differenza" tra l'arrivo di Axa o di Intesa Sanpaolo

Quando tre mesi fa si infittirono in Borsa le voci su un’offerta d’acquisto di Axa sulle Generali, queste ultime si guardarono bene dal comprare il 3% di Axa, per bloccarne le mire. Invece, appena si sono diffuse le voci sull’interesse di Banca Intesa ad acquisire il controllo di Generali, il loro capo Philippe Donnet si è precipitato a comprare il 3% di Intesa per bloccarla. Perché due pesi e due misure? Chiaro: perché finire in pasto ad Axa è quel che Donnet desidera, finire sotto il controllo di Intesa significherebbe per Donnet perdere il posto. Basterebbe questa disparità di trattamento per far capire il senso dello scontro in atto sul futuro delle Generali.

Per capire invece quale sarebbe il “meglio” per la compagnia triestina è necessario fare qualche ragionamento in più. Per quanto ieri la Banca d’Italia abbia fatto sapere - tramite La Repubblica - di aver “acceso un faro” sulla vicenda Banca Intesa-Generali (ora sì che siamo tranquilli) non è la luce ad aver scarseggiato negli ultimi anni sulle vicende triestine, ma la vista di chi non sa o non vuol vedere. Nessuno, tra i “vigilanti”, ha potuto o voluto vedere, negli anni, la pessima qualità sostanziale delle relazioni di potere tra le Assicurazioni Generali e il suo azionariato: in primis Mediobanca, col 13%; e poi gli altri soci italiani di rilievo, Caltagirone, De Agostini e Del Vecchio. Tutti in sostanziale conflitto d’interessi. Perché nessuno ha visto?

È evidente e semplice, anche se - appunto - pur essendo alla luce dei riflettori questi pessimi comportamenti sostanziali non determinavano infrazioni a regole specifiche. Ma per capire occorre qualche riflessione preliminare. Le Generali non hanno un “padrone” dalla forza finanziaria e dalla natura “imprenditoriale” adeguate alla loro controllata, cioè nessuno dei quattro soci citati è abbastanza grande da comprarsela tutta, né pratica altrove il mestiere dell’assicuratore, come invece anche in alcune grandi aziende può capitare: Banca Mediolanum ha un azionista di maggioranza relativa che l’ha fondata e l’ha per così dire inventata e la dirige, che è Ennio Doris; o la Vittoria Assicurazioni ha ancora un socio di maggioranza assoluta che di mestiere e da generazioni ha sempre fatto l’assicuratore. Ma sono aziende più piccole, ed è normale - non obbligatorio! - che aziende grandi abbiano un azionariato di investitori finanziari, che in proprio fanno e conoscono attività diverse.

In un mercato sano, le società che non hanno un socio imprenditore si chiamano “public companies”: sono controllate per lo più da un insieme di fondi d’investimento e fondi pensione, che hanno il 2-3% ciascuno, esprimono consiglieri d’amministrazione tecnici, ma non “del mestiere”, e chiedono alle aziende partecipate due cose: dividendi e costante aumento della capitalizzazione di Borsa. Come si ottengano questi risultati, dal loro punto di vista, è compito del management dell’azienda stabilirlo, in totale autonomia. Quindi si sa che se l’azienda va bene è merito del management, e lo si conferma; se va male è colpa del management e lo si cambia.