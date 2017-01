15 ANNI DELL'EURO/ La "promessa tradita" che ci ha fatto tutti più poveri

E' un bilancio complicato, anche se sarebbe facile oggi, a tamburo battente, stilare un giudizio negativo. I quindici anni dell'euro, che si dovrebbero festeggiare in questi giorni, saranno probabilmente i più complicati da giudicare nella storia dei prossimi anni. L'inizio fu problematico per il cambio molto punitivo nei confronti della nostra lira. Poi ci furono gli indiscriminati aumenti dei prezzi, certamente non vigilati come si doveva, quindi seguì il parziale sollievo per gli interessi che si dovevano pagare sul debito. Infine è arrivata la crisi mondiale che ha travolto tutto, compresa la moneta unica europea e quella che si poteva definire quasi una "speranza popolare".

I sondaggi, per quanto valgono, che si stanno facendo in questi giorni, con molta prudenza, segnalano Paesi — Italia compresa — che sembrano spaccati in due. Nelle risposte delle persone, oltre alla diffusa, forse maggioritaria, diffidenza verso questa moneta unica europea, si nota soprattutto l'incertezza e lo smarrimento nel rispondere alla domanda: vuole restare nell'euro o ritornare alla lira? Probabilmente la risposta più vincente, quella che potrebbe essere la più condivisa è questa: è stato un errore entrare nell'euro, ma ora non conviene uscire perché non si riesce a comprendere quali conseguenze può avere. Quindi è una decisione rischiosa. Difficile da scegliere.

La Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dalla Comunità Europea, in questo caso non fa testo. Il Regno Unito non è mai entrato nell'area euro, ha sempre mantenuto la sua sterlina e la sua Banca d'Inghilterra come banca di ultima istanza. Quindi, l'uscita e il fatto che non ci siano stati contraccolpi, ma anzi una leggera fiducia e una crescita della Gran Bretagna non sciolgono i dubbi di chi deve rispondere.

Ci sono invece da considerare alcuni fatti. In primo luogo, l'entrata nell'euro, con il primo gruppo, costò all'Italia uno sforzo non facile (quanti derivati è stato necessario sottoscrivere?), pagando pure una momentanea sovrattassa. Ma poi è arrivato il peggio. Facendo i calcoli, il quindicennio italiano, quest'ultimo quindicennio all'insegna dell'euro, è stato quello della mancata crescita, della frenata dell'Italia, della grande svendita di gran parte di marchi italiani famosi e di settori industriali strategici. Mentre altri Paesi, nonostante la grande crisi, sono cresciuti.

In un paradosso degno della faciloneria e della superficialità della classe dirigente di questo Paese, si può notare che l'Italia, al momento dell'ingresso nell'euro, era tra i Paesi più europeisti, più speranzosi e votati all'Europa come una "grande conquista", come se fosse un salto di qualità fuori dal "provincialismo" politico italiano.

Mai una simile visione è stata tanto smentita. Ora l'Italia è quasi in gara con Grecia e Francia, probabilmente con altri Paesi, nel sentimento di euroscetticismo che si è diffuso in tutto il continente. Come l'establishment europeo e quello italiano non abbiano compreso questo fatto è davvero incredibile, anche se gli effetti della crisi del 2007 hanno fatto da moltiplicatore negativo. Di fatto, nell'immaginario degli italiani, tra delusione e rassegnazione, l'euro è diventato una sorta di boomerang antieuropeo. Altro che populismo.