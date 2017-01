BANCO BPM/ Parte con il piede giusto in Borsa: una sfida-riscossa per l'Azienda-Italia

BANCO BPM, IL CASO. Il debutto col botto di Banco Bpm in Piazza Affari (+9%) alla prima seduta dell'anno è una buona notizia, senza se e senza ma: anche nel caso in cui qualche mano forte avesse già iniziato a rastrellare titoli della neo-terza banca italiana. Se, anzi, qualcuno avesse davvero cominciato a scalare Banco Bpm sarebbe più accentuato ancora il significato del riflesso borsistico di ieri. Ma anche un rialzo puramente di mercato - che ha spinto la Borsa di Milano alla miglior performance di inizio 2017 fra le piazze dell'Europa continentale - è un contro-argomento forte e rilevante alla spirale di notizie e di narrazioni negative che hanno stretto il sistema bancario italiano in ogni giorno del 2016: fino al "dicembre nero" del dissesto Mps.

Anche la fusione fra Banco Popolare e Bpm ha dovuto farsi largo con fatica nell'annus horribilis per il credito in Italia. Le trattative fra i due gruppi sono partite all'insegna dell'ambizione strategica, ma anche all'ombra di alcune incognite: le resistenze finali fra i soci-dipendenti della Popolare di Milano, storicamente arroccati attorno alla loro governance; e qualche peso accumulato dalla recessione nel bilancio del polo veronese.

Il Banco presieduto da Carlo Fratta Pasini e guidato dall'amministratore delegato Pierfrancesco Saviotti è stato protagonista del passo più determinato in direzione dell'aggregazione: l'aumento di capitale da un miliardo, varato sotto la massima pressione della Bce, ha dato a mercati e vigilanza quel segnale di forza che invece è drammaticamente mancato altrove (presso le altre Popolari del Nordest, Vicenza e Veneto; oppure a Siena). Dal canto suo, la Bpm ha fatto proprio l'impegno dell'amministratore delegato Giuseppe Castagna: che ha coagulato sul suo piano la maggioranza qualificata dell'assemblea contro il no di retroguardia dei pensionati-soci.

Il caso Banco Bpm si annuncia in ogni caso come pilota su tutti i fronti. Nelle prossime settimane prenderà forma prevedibilmente un nucleo di azionisti stabili: sarà interessante osservarne la forza e soprattutto natura (gruppi finanziari e industriali privati, associzioni di vecchi soci cooperativi, fondazioni, compagnie d'assicurazione, investitori istituzionali di mercato, ecc.). Sarà altrettanto interessante vedere se Banco Bpm sarà subito oggetto di Opa dall'estero oppure se - certamente negli auspici di governo e Bankitalia - potrà costituire un punto d'appoggio per la stabilizzazione di altre banche, anzitutto di altre Popolari.