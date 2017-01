BOLLO AUTO 2017/ Ultime notizie, esenzioni e pagamenti: le categorie che possono sfruttare l'agevolazione (News oggi 3 gennaio 2017)

BOLLO AUTO 2017, ESENZIONI E PAGAMENTI: LE CATEGORIE CHE POSSONO SFRUTTARE L'AGEVOLAZIONE (ULTIME NOTIZIE, 3 GENNAIO 2017) - In questi giorni sono molti gli automobilisti italiani alle prese con il Bollo Auto 2017, una delle tasse che comportano il maggior rischio per gli utenti in caso di mancato versamento. La scadenza della gabella è infatti uno degli elementi da tenere in forte considerazione, pena sanzioni spiacevoli e salate, oltre al ritiro di targa, carta di ciricolazione e ancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. L'idea di affrontare una fila agli sportelli di poste e ricevitorie per effettuare il pagamento sta già mettendo a dura prova la pazienza di tutti gli automobilisti, alcuni dei quali potranno chiedere invece l'esenzione. Quest'ultima, sottolinea Studio Cataldi, riguarda solo alcune categorie, come quella degli invalidi o portatori di handicap. Rientrano in questo caso autovetture, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per trasporto promiscuo (sia nel caso in cui il conducente sia il disabile sia che il mezzo venga usato da un accompagnatore, ndr), le motocarrozzette, fino a 2000 cc per i mezzi alimentati a benzina e fino a 2800 cc per i diesel. Non rientrano invece fra i beneficiari dell'agevolazione i veicoli intestati ad enti pubblici o privati intestati ad altri soggetti, anche nel caso in cui fossero destinati in modo specifico al trasporto disabili. Intanto continua, sottolinea Primo Numero, la polemica di tutti i cittadini che vivono nei Comuni colpiti dal sisma e che attendono ancora il rimborso per il periodo 2003-2008. La restituzione prevista dalla Regione è pari al 60%, a cui non è sempre seguito il rimborso. La scossa, avvenuta il 31 ottobre del 2002, ha provocato diversi danni e la sospensione per molti tributi scattò il giorno seguente, fra cui anche il bollo dell'auto.

