Banco Bpm Popolare/ ultime notizie, in Borsa vale 3,78 miliardi: resta il problema della gestione Npl (oggi, 3 gennaio 2017)

BANCO POPOLARE BPM, PARTENZA COL BOTTO IN BORSA: IL VALORE DELLA NUOVA BANCA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Partenza col botto ieri in Borsa per Banco Bpm, la nuova banca dopo la fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano: era molto atteso atteso ieri lo sbarco a Piazza Affari per vedere in un periodo nerissimo per le banche italiane come avrebbero reagito il mercato finanziario. La risposta è ottima, anzi, Banco Bpm ha trascinato su tutta la Borsa le altre banche italiane mostrando come qualche segnale di ripresa è presente, nonostante siamo appena ad inizio 2017. Il titolo nato dalla fusione tra Banco Popolare e la Bpm ha chiuso la seduta con un balzo del 9,08%, a 2,498 euro, tra scambi pari all'1,73% del capitale. La banca, una public company senza un 'nocciolo duro' di azionisti, secondo l’Ansa esprime una capitalizzazione di 3,78 miliardi di euro; fino al 26 marzo 2017 il diritto di voto è limitato al 5% del capitale e nelle prossime settimane si avranno anche le ultime specifiche dettate dal consiglio di amministrazione che si riunirà una prima volta dopo la fusione avvenuta a cavallo del Capodanno.

BANCO POPOLARE BPM, PARTENZA COL BOTTO IN BORSA: RESTA IL NODO NPL (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Banco Bpm: ottimo esordio, traina le banche italiane in Borsa, titolo subito in testa alle azioni scambiate ieri, eppure qualche ombra e dubbio resiste ancora sul prossimo scenario del terzo polo bancario più grande d’Italia. Secondo le prime impressioni raccolte dal Sole 24Ore, tramite gli analisti di Equita Sim, le prospettive in Borsa sono positive se si guardano alle sinergie potenziali della fusione, soprattutto dal punto di vista del taglio dei costi, anche se il nodo per vedere una rimonta sul listino (Banco Popolare e Bpm sono stati tra i peggiori del Ftse Mib lo scorso anno) è legato all'esecuzione del piano di riduzione di 8 miliardi di crediti problematici. Gli analisti reputano che «date le pressioni del mercato per l`accelerazione del processo, non escludiamo modifiche più strutturali rispetto a quanto previsto nel piano industriale (per esempio il deconsolidamento di parte del portafoglio attraverso partnership strategiche sugli Npl).

Il mercato teme che, nell`ambito di un generalizzato trend settoriale di incremento delle coperture delle non performing exposures, la nuova entità possa risultare in shortfall di capitale». Ricordiamo che gli Npl sono letteralmente “non performing loans”, ovvero crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza che per l’ammontare dell’esposizione. Secondo il portale di Borsa Italiana, «I non performing loans nel linguaggio bancario sono chiamati anche crediti deteriorati e si distinguono in varie categorie fra le quali le più importanti sono gli incagli e le sofferenze».

BANCO POPOLARE BPM, DEBUTTO IN BORSA A +9,08%: LE DUE SFIDE DELL'AD GIUSEPPE CASTAGNA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Sono due le grandi sfide per Banco Bpm e in particolare Giuseppe Castagna, il nuovo amministratore delegato. La prima è di provare a ridare smalto in Borsa al nuovo gruppo, visto che Banco e Bpm hanno sofferto particolarmente l'anno scorso con ribassi vicini rispettivamente al 75% e al 60%. Si riparte ora da un valore sulla carta di 2,3 euro per capitalizzazione di quasi 5,5 miliardi. La seconda sfida è domare le preoccupazioni e le pressioni della Bce sulla gestione dei crediti in sofferenza. Dopo l'innalzamento della solidità patrimoniale chiesta a Monte dei Paschi di Siena, il rischio è di altri tagli o "cure ricostituenti", secondo Il Giornale. Il piano industriale presentato nella scorsa primavera prevede la riduzione dello stock degli npl di almeno 8 miliardi entro il 2019. Il via libera alla fusione, infine, è stato particolarmente travagliato per la base sociale di Bpm: si sono opposti i soci pensionati, guidati dall'associazione Lisippo.

BANCO POPOLARE BPM, DEBUTTO IN BORSA A +9,08%: AL VIA I TEST (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Ieri la fusione tra la Popolare di Milano e il Banco Popolare, oggi Banco Bpm vola in Borsa nel giorno del suo debutto a Piazza Affari: le azioni salgono dell'8,64% a 2,49 euro e quindi attribuiscono alla terza banca italiana, considerabile anche una public company, una capitalizzazione di circa 3,77 miliardi di euro. La fusione è stata autorizzata, ma nelle prime settimane di vita sono previsti esami importanti per mettere alla prova la qualità dell'attivo e la tenuta patrimoniale: i test più attesi sono quelli sui crediti del Banco Popolare e di Bpm. Nel mirino della Bce sono finiti anche i non performing loan dei due istituti. Il piano industriale prevede la riduzione dello stock di almeno 8 miliardi entro il 2019, per questo sarà creata un'unità dedicata alla gestione e al recupero delle sofferenze. L'obiettivo è di portare il costo del rischio da 102 a 63 punti base entro il 2019 e l'indice di copertura dal 57 al 59%.

