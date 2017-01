SPY FINANZA/ La fregatura in arrivo per tutta l'Europa

Rischiamo davvero un brutto risveglio, perché stiamo fidandoci di falsi miti. Ieri Piazza Affari ha festeggiato i dati sull'attività manifatturiera italiana, la quale nel mese di dicembre si è espansa al ritmo più sostenuto da giugno, segnalando un balzo dell'economia nelle ultime battute del 2016. Nel dettaglio, l'indice PMI sul settore manifatturiero a cura di Markit/Adaci è salito lo scorso mese a 53,2 punti dai 52,2 di novembre, consolidandosi sopra quota 50 che separa le rilevazioni di crescita da quelle di contrazione. Positiva anche l'indagine congiunturale che ha mostrato un rafforzamento anche per quanto riguarda la crescita di ordini e produzione. Il sottoindice relativo ai nuovi ordini, infatti, è passato da 53,2 a 54,7 punti, grazie soprattutto alla domanda proveniente dall'estero. Insomma, siamo un Paese in piena espansione: ve ne siete accorti, per caso? Merito dell'addio di Matteo Renzi?

Fatevi sempre una domanda in questi casi: perché se il dato manifatturiero europeo è così buono, l'euro è calato di nuovo ieri, tornando in area 1,05 dopo l'1,07 toccato venerdì su alcune piazze asiatiche? Non è che siamo in mano ad algoritmi e non a movimenti reali legati alle realtà macro sottostanti? E se l'euro cala, perché le Borse festeggiano, con lo STOXX 600 in risalita dello 0,5% all'ora di pranzo? Qualcosa non funziona signori e non perché io sia legato a un concetto antiquato di economia e finanza, ma perché non c'è più nulla che risponda a principi reali di mercato: siamo alla sconnessione e manipolazione totale. Ma, come detto, non è solo l'Italia ad aver superato l'esame PMI. Ci sono spunti di ottimismo anche per la Spagna, visto che il PMI manifatturiero a cura di Markit è salito a 55,3 punti dai 54,5 di novembre, un dato che evidenzia come il settore abbia «chiuso il 2016 in positivo, con la crescita tornata ai livelli riportati all'inizio dell'anno. Il quadro è molto più positivo che in estate, quando produzione e nuovi ordini erano in stagnazione», stando al giudizio dell'economista di Markit, Andrew Harker. I nuovi ordini a dicembre, infatti, sono aumentati al ritmo più veloce dall'inizio dell'anno, portandosi a 57,1 da 55,4 del mese precedente.

Bene, parliamo un attimo di Spagna e facciamolo dando un'occhiata a indicatori seri. Dalla crisi economica del 2008, la Spagna è andata in trend negativo a livello di natalità, tanto che nella prima metà del 2016, sono morte 12.998 persone in più di quelle nate, un calo di nascite del 4,6%. Guardate questo grafico e lasciate perdere per un attimo i sondaggi PMI o la vulgata in base alla quale Madrid senza governo ha visto esplodere l'economia: certo, un'economia di lavoro precario di massa. Messo in prospettiva il dato della natalità, la Spagna sta contraendosi al livelli di 72 persone al giorno, stando all'istituto nazionale di statistica, Ine. Oltretutto, il dato peggiore arriva dalla regione traino del Paese, ovvero la Catalogna, dove il tasso di natalità si è contratto su base annua del 9%, seguita dal -7,4% dell'enclave di Mililla e dal -6% dell'Aragona.

Per Julio Vinuesa, demografo presso l'Università autonoma di Madrid, «per quanto riguarda la politica demografica, la Spagna ha navigato nel XX secolo senza fare praticamente nulla e non c'è un singolo sintomo del fatto che questa dinamica possa cambiare. Stiamo assistendo a un rapido calo delle nascite e questo non interessa a nessuno. Nel breve termine, questo può sembrare un qualcosa di positivo, perché significa minori spese per famiglie e Stato, ma questo solo perché ormai in questo Paese nessuno più pensa alle conseguenze future di quanto sta accadendo».