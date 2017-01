FINANZA/ Generali, Telecom, Mediaset: il Nazareno-2 cerca una strada fra grandi affari

Il fine settimana è parso di stallo per il tentativo di Intesa Sanpaolo di aggegare le Generali. Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, sabato al Forex con i vertici dei sistema bancario nazionale, ha mantenuto un riserbo totale, un silenzio obbligato, in quanto nulla di ufficiale è stato ancora annunciato da Intesa; ma comunque significativo, tenuto conto che a via Nazionale fa capo anche l'Ivass, l'ente vigilante del settore assicurativo.

Non sono tuttavia mancati segnali più o meno sottotraccia di una situazione in movimento. Il più intrigante è giunto dal Fatto Quotidiano, che ha riferito di "negoziati segreti" in corso fra Vincent Bolloré e Silvio Berlusconi, ufficialmente muro contro muro in Mediaset, dove la francese Vivendi è al 30% e sta sfidando Fininvest (39,7%). Fininvest ha smentito, ma l'indiscrezione è stata circostanziata: i due gruppi - in conflitto per la vendita di Premium - starebbero valutando la creazione di una holding cui verrebbero apportati il 24,7% di Telecom in mano a Vivendi e una quota significativa del pacchetto Mediaset di Fininvest. La newco sarebbe controllata da Vivendi, con Fininvest in minoranza di blocco, ma sarebbe in prospettiva aperta all'ingresso di Orange, il campione nazionale delle tlc francesi, con lo Stato ancora in posizione di riferimento.

Se Bolloré e Berlusconi stessero anche solo negoziando, non sarebbe affatto neutro rispetto al tavolo Intesa-Generali. Entrambi i contendenti di oggi su Mediaset sono azionisti rilevanti in Mediobanca, che controlla Generali e intende difenderla da Intesa. E il possibile coinvolgimento di Mediolanum in Generali è stato citato come possibile contromossa di Mediobanca verso le avance di Intesa. Anche Mediolanum - il cui controllo resta condiviso fra Berlusconi ed Ennio Doris - è azionista di Mediobanca, di cui è stata partner nel private banking: terreno su cui sarebbero possibili ulteriori sinergie con Generali (Fininvest, fra l'altro, deve sciogliere il nodo della sua partecipazione in Mediolanum, che la Bce ha in parte sterilizzato).

Un qualche sblocco su uno o due dei tre fronti italiani su cui è impegnato Bolloré (Telecom, Mediaset, Generali) potrebbe in ogni caso diminuire la pressione francese sul terzo: facilitare, in concreto, lo sviluppo del piano di Intesa su Generali (è interessante come - nel weekend - Repubblica abbia lanciato l'ipotesi di una coalizione di fondi internazionali pronti a sfidare Bolloré su Telecom in appoggio al Ceo Flavio Catteneo).