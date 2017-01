SPY FINANZA/ Il "grande bluff" di Wall Street

Quando la scorsa settimana l’indice Dow Jones Industrial Average ha sfondato per la prima volta in assoluto quota 20mila punti, il presidente Usa, Donald Trump, ha immediatamente rilanciato uno dei suoi ormai proverbiali tweet, limitandosi a commentare l’accaduto con un “Great”. Ma siamo sicuri che questo sia un traguardo da festeggiare, un qualcosa che ci racconta di un’economia che è in salute? No e prima di entrare nel dettagli vi invito a guardare i tre grafici a fondo pagina, i quali ci spiegano meglio di mille parole la realtà di questo record e di quelli che negli anni passati sono stati via via infranti: il boom del mercato azionario Usa è unicamente frutto del debito, il carburante che lo ha reso possibile. Non a caso, mentre il Dow superava quota 20mila, il debito pubblico americano si avvicinava a grandi passi a quota 20 triliardi di dollari: solo una coincidenza?

No, quei grafici ci mostrano una correlazione netta tra l’indebitamento nazionale e le performance del Dow nel corso degli anni. Parecchi anni. Per esempio, quando Ronald Reagan entrò alla Casa Bianca nel 1991, il debito nazionale degli Stati Uniti aveva appena toccato quota 994 miliardi di dollari e il Dow Jones era a quota 951: il primo dei grafici vi mostra come la medesima ratio e il medesimo trend siano valsi per le seguenti amministrazioni presidenziali. Ci fu soltanto un periodo durante l’amministrazione Clinton in cui il Dow superò il livello comparativo del debito pubblico, ma bastò un aggiustamento durante gli anni di Bush per riportare la correlazione al suo posto.

Cosa significa questo, in soldoni? Che gli Stati Uniti hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi per decenni interi e che la loro prosperità è stata alimentata dalla più colossale sbornia debitoria della storia mondiale: il tutto, fingendo che non fosse così. E pagandone, a ogni scoppio di bolla, le conseguenze. Peccato che, data la finanziarizzazione in atto, la tempesta non resti confinata negli Usa, ma faccia piovere a dirotto in tutto il mondo. Il Dow Jones non sarebbe mai arrivato a quota 20mila punti, se Barack Obama e il Congresso non avessero autorizzato debito extra per 9,3 triliardi di dollari negli ultimi otto anni: questa non è economia e nemmeno finanza, è follia. Peccato che i media cosiddetti autorevoli, statunitensi, ma anche europei, stiano vendendo la notizia del Dow a 20mila punti come un risultato storico da festeggiare. D’altronde, il Dow è generalmente riconosciuto come il miglior misuratore della salute del mercato fin da quando, nel 1986, la sua tracciatura ha segnato le analisi e le prospettive di esperti che hanno lavorato nel corso di 22 presidenze, 22 recessioni, una grande depressione, due crolli e innumerevoli rally e correzioni.

Insomma, per i media il Dow è Vangelo: un indice che triplica il suo valore dal marzo 2009 a oggi, non può che essere tale. Soltanto dalla vittoria di Donald Trump, l’8 novembre scorso, il Dow ha guadagnato 2150 punti. L’America era in piena forma? No, visto che il dato del Pil relativo al quarto trimestre del 2016 reso noto venerdì parlava di +1,6% contro aspettative del 2,1% e Barack Obama sia così diventato il primo presidente della storia americana a non aver conosciuto un singolo trimestre con il Pil sopra il 3%. Questo, nonostante gli acquisti monstre e i tassi a zero della Fed: eccola la ripresa obamiana incensata da Repubblica e Sole24Ore. E adesso?