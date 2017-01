BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: dopo il tonfo Piazza Affari cerca il rimbalzo (31 gennaio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: DOPO IL TONFO PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO Per Piazza Affari oggi è una giornata ricca di appuntamenti sul fronte macroeconomico. Dal Giappone verranno diffusi i dati sulla produzione industriale relativa al mese di dicembre: gli analisti prevedono un incremento dello 0,3%. In seguito ci sarà una riunione della BoJ e una conferenza stampa in cui verrà resa nota la politica monetaria dei prossimi mesi. Non si attendono particolari variazioni sui tassi di interesse e sugli acquisti mensili di titoli di Stato. Anche dall'Europa sono in arrivo dati importanti: alle 9:00 ci sarà una conferenza del presidente della Bce, Mario Draghi. Il presidente dovrà rispondere alle continue critiche da parte della Germania sulla politica dei tassi di interesse. Alle ore 9:00 verrà diffuso il dato sulla disoccupazione tedesca aggiornato al mese di gennaio: gli analisti hanno fissato il dato consensus al 6%, invariato rispetto alla rilevazione precedente.

Alle ore 11:00 è atteso il Pil dell'intera Eurozona, sia relativo all'intero anno appena concluso, sia riguardante l'ultimo trimestre. Il Pil annuale dovrebbe fermarsi a una crescita dell'1,7%. Da oltreoceano, invece, alle ore 16:00 sarà reso noto il rapporto sulla fiducia dei consumatori statunitensi nel mese di gennaio.

Vedremo se tali dati aiuteranno la Borsa italiana a rimbalzare dopo la giornata negativa di ieri, dove ha perso quasi il 3% chiudendo a quota 18759 punti. Una seduta che era già iniziata in maniera difficile: l'indice ha aperto con un -0,88% ed è calato costantemente per chiudere poi sui minimi di seduta con un -2,95%. Particolarmente male i titoli bancari, quasi tutti sospesi più volte nell'arco della seduta: a guidare i ribassi è Unicredit che cede il 5,45%. Ubi Banca perde il 6,8%, Mediobanca il 3%, Intesa Sanpaolo il 3,09%. Male anche il lusso con Ferragamo e Yoox che perdono quasi il 3%. Male anche tutto il comparto energetico: Enel scende del 2,14%, Eni del 2,57% e Saipem flette oltre il 6%. Fca dopo i forti guadagni degli ultimi periodi perde il 3,5%. Nessuna azione, praticamente, del listino principale è risultata chiudere anche leggermente positiva e questo dimostra quanto davvero sia stata difficile e complessa questa seduta.

Seduta molto difficile anche per i titoli di Stato. La possibilità di voto anticipato ha portato gli operatori a vendere titoli italiani: lo spread fra Btp e Bund ha chiuso a 188 punti base mentre il rendimento del Btp decennale è arrivato al 2,33%.

