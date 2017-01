Generali Assicurazioni/ News, in Borsa a +0,2%: Financial Times, “fusione con Intesa? Come disastro Abn Amro” (oggi, 31 gennaio 2017)

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS: FT, “PIANO TOSSICO CON INTESA” (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Se il buon giorno si vede dal mattino… per Generali Assicurazioni, la considerazione dei prossimi step da parte degli analisti economici e finanziari europei non è esattamente delle migliori. E usiamo un eufemismo. Il titolo di Generali in Borsa prosegue nella sua fase di stabilità con leggero rialzo a +0,2%, ma sul Financial Times questa mattina si legge una considerazione assai negativa per quanto riguarda il piano di fusione Intesa-Generali Assicurazioni. «Il piano per la fusione Intesa–Generali “riporta alla memoria il disastro Abn Amro“, cioè “l’accordo finanziario più tossico della storia. Ci sono alcuni sgradevoli parallelismi con uno dei peggiori accordi di fusione della storia, quello tra Abn Amro e la Royal Bank of Scotland nel 2007». Così un editoriale del Financial Times lancia l’allarme sui rischi della possibile acquisizione della compagnia di assicurazione da parte della banca guidata da Carlo Messina. Un domino di disastri negli scorsi anni, che portò con una serie di passaggi il gruppo Antonveneta a Mps (inizio della crisi per la banca di Siena), ricevuta proprio da quel Banco Santander che entrò nel salvataggio pubblico di Royal Bank of Scotland.

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, TITOLO STABILE IN BORSA, I PROSSIMI STEP (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - L’attenzione di Piazza Affari e dei mercati europei è tutta su Generali Assicurazioni, sottoposta alle mire estere ma soprattutto alla sfida tutta interna all’Italia tra Banca Intesa e Unicredit: nel periodo di complessa crisi delle banche, la sfida tra i due massimi colossi di credito italiani sulle assicurazioni col Leone rischia di tenere banco a lungo, e non solo in Borsa. Nel frattempo, mattinata con valori in positivo per le Assicurazioni Generali col titolo a Piazza Affari mentre l’intero mercato osserva i prossimi step del forte gruppo assicurativo italiano: come riporta Milano Finanza, «resta alta l'attenzione su Generali (-0,34% a 14,86 euro) con Alleanza che potrebbe essere il gioiello da sacrificare nell'operazione di integrazione alla quale Intesa Sanpaolo (-0,55% a 2,18 euro) sta lavorando. Alleanza potrebbe essere una società piuttosto semplice da cedere. Stando ai dati 2015 ha un portafoglio premi lordo di circa 26 miliardi e un utile vicino agli 80 milioni. I profitti, tuttavia, scontano la quota di ammortamenti legati alla storica operazione Alleanza-Toro, senza i quali il risultato si attesterebbe vicino a 300 milioni. Per una valutazione dunque dell'asset prossima ai 3 miliardi, stando almeno al multiplo che viene applicato al settore assicurativo e in particolare a Generali». E dunque, cessione sarà?

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, LA SFIDA INTESA-UNICREDIT (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Inutile girarci attorno, il destino di Generali Assicurazioni è legato al momento alla stretta finale tra Intesa Sanpaolo e Unicredit: i due istituti guidati da Carlo Messina e Jean Pierre Mustier stanno cercando di capire in che modo e con che quote provare a dare l’assalto decisivo a Genrali. Come ha scritto per Milano Finanza l’esperto Andrea Montanari, «Le mire sul Leone di Trieste indicano la volontà del management di Intesa di puntare su settori più redditizi quali il risparmio gestito: la compagnia assicurativa ha in pancia 530 miliardi di asset under management (400 miliardi sono riserve) e controlla Banca Generali. Possiede un patrimonio immobiliare di oltre 24 miliardi e garantisce cospicui dividendi. In più, in un’ottica sistema-Paese, ha in portafoglio titoli di Stato per 70 miliardi». Per questo motivo Intesa ormai da mesi sta valutando l’ops sulle Generali, mettendo in difficoltà sia Mediobanca, primo azionista (13%) del Leone, sia Unicredit, socio (8%) della merchant bank di Piazzetta Cuccia. Unicredit nel frattempo prova un’altra strategia meno aggressiva, dettata più che altro ai problemi sugli altri fronti con l’addio ad alcuni business dall’elevato valore aggiunto come Pioneer (patrimonio gestito di 225,8 miliardi) ceduta ad Amundi. Le prossime settimane diranno le strategie “pubbliche” delle due banche per provare a vedere chi realmente troverà un impianto solido all’interno di Assicurazioni Generali.

