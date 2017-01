GEO-FINANZA/ Il risiko degli accordi di libero scambio

Durante la campagna elettorale Donald Trump aveva espresso nettamente la sua opposizione al Tpp, il Trattato di libero commercio nel Pacifico, e uno dei suoi primi atti da Presidente è stato proprio la sua cancellazione. Una decisione da molti considerata un'ulteriore prova della politica protezionistica di Trump, ma la realtà è un po' più complessa. Il Trattato, comunque non ancora ratificato dal Congresso, prevedeva la costituzione di un'area di libero scambio che si stima valere circa il 40% dell'economia mondiale. L'accordo avrebbe legato gli Stati Uniti ad altri 11 Paesi del Pacifico, americani (Canada, Cile, Messico, Perù), asiatici (Brunei, Giappone, Malesia, Singapore, Vietnam) e dell'Oceania (Australia, Nuova Zelanda).

La sua approvazione, fortemente sostenuta da Barack Obama, aveva trovato una forte opposizione tra i sindacati e parte dei Democratici, con i Repubblicani in maggioranza favorevoli al trattato e in disaccordo con Trump. Le obiezioni di quest'ultimo coincidono in gran parte con quelle dei Democratici di sinistra e anche il "socialista" Bernie Sanders si era chiaramente dichiarato contrario al Trattato e la stessa Hillary Clinton si era dimostrata piuttosto fredda. Insomma, il "protezionista" Trump sembra essere in realtà in buona e ampia compagnia.

Per Obama il Tpp rappresentava un successo che lo avrebbe proiettato nella Storia, almeno così si sono espressi alcuni commentatori, e aveva una forte connotazione geopolitica in funzione anti-cinese. Ciò traspare da una dichiarazione dello stesso Obama, secondo il quale il Tpp avrebbe fatto sì che le regole venissero poste dagli Stati Uniti, mentre, senza la sua approvazione, le regole sarebbero state imposte dalla Cina. La quale è punto focale nelle discussioni sul Regional comprehensive economic partnership, un accordo di libero commercio tra 16 Paesi, asiatici e dell'Oceania, di cui 7 membri anche del Tpp. La decisione di Trump rischia perciò di trasformarsi in un favore non voluto alla Cina e ciò è rafforzato dalle dichiarazioni dell'Australia, decisa a mantenere in vita il Trattato (trovato anche il nuovo nome: Tpp 12 minus one), ipotizzando la partecipazione di Pechino.

La decisione di Trump sembra quindi dettata da motivazioni economiche, giuste o sbagliate che siano, piuttosto che geopolitiche, e le stesse motivazioni paiono essere alla base del suo intento di ridiscutere il Nafta, il Trattato di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Qui l'obiettivo principale è il Messico, "reo" di contribuire alla delocalizzazione di molte imprese industriali americane, a partire da quelle automobilistiche, come è risultato evidente dal dibattito che ha coinvolto anche Fiat Chrysler. La necessità di rivedere alcune formulazioni del Nafta è condivisa da diversi osservatori, ma la sua cancellazione viene ritenuta potenzialmente dannosa per l'economia statunitense. Da Washington sono comunque partite riassicurazioni verso il Canada, supportate anche dall'intenzione di Trump di riattivare i progetti cancellati da Obama di nuovi oleodotti tra Canada e Usa.