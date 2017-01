MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: scintille tra Zanetti e Schifani su commissione di inchiesta (oggi 4 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. ZANETTI REPLICA A SCHIFANI SULLA RICHIESTA DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA PARLAMENTARE (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) Su Montepaschi Enrico Zanetti aveva chiesto ieri l’avvio di una Commissione d’inchiesta parlamentare. E a quanto pare le sue parole non sono piaciute a Renato Schifani. L’ex viceministro dell’Economia oggi ha quindi scritto un post su Facebook rivolgendosi al Senatore di Forza Italia: “Caro Senatore @RenatoSchifani, visto che si stupisce per le mie dichiarazioni di ieri su MPS, le ricordo che già quando ero al Governo mi battevo perché ci fosse una commissione di inchiesta sul sistema bancario italiano, si fosse coerenti con le promesse fatte agli obbligazionisti e si mandasse a casa Vegas che aveva fatto eliminare gli scenari probabilistici facili da capire. Ho anche cercato una sua dichiarazione contro la riforma costituzionale dei tempi in cui non era ancora diligentemente rientrato in Forza Italia e non l'ho trovata”. Un “contro-attacco” abbastanza forte all’ex Presidente del Senato.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. MINZOLINI: SE IL DECRETO NON MI CONVINCE NON LO VOTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017). Il Governo ha deciso di incardinare la discussione del decreto salva-banche, varato con specifico riguardo alla vicenda Monte dei Paschi di Siena, onde consentire l’ingresso dello Stato nel capitale di Rocca Salimbeni, al Senato e non alla Camera come si pensava. E l’approvazione del provvedimento potrebbe essere non scontata, dato che già la maggioranza di governo a palazzo Madama non ha numeri forti. Certo, Forza Italia, tramite Silvio Berlusconi, ha fatto sapere di volere il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena, ma tra gli azzurri c’è già chi annuncia che seguirà una propria linea. Augusto Minzolini, infatti, su Twitter ha scritto: “Leggo che Gov ha portato decreto su banche a Senato confidando in responsabilità FI. Lo dico per me sin da ora: se non mi convince non lo voto”. Come l’ex direttore del TG1 potrebbero esserci altri senatori che potrebbero non dare per scontato il loro supporto al provvedimento.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. IL TESORO IN CERCA DI EXTRA DIVIDENDI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) Secondo Il Messaggero, il Tesoro, per far fronte, tra le altre cose, all’impegno finanziario necessario a rendere disponibili i 20 miliardi di euro per il decreto salva-banche, necessari anche per mettere in sicurezza Montepaschi, starebbe pensando di chiedere alle società partecipate dallo Stato un dividendo extra, che andrebbe quindi a finire nelle casse pubbliche, rendendo meno pesante il fardello che già sembra destinato ad aumentare il debito pubblico del Paese. Il quotidiano romano segnala in particolare che la Cassa depositi e prestiti ha 900 milioni in più nella propria riserva legale, mentre Ferrovie dello Stato dispone di 1,3 miliardi che erano stati accantonati per operazioni di mercato. In ogni caso sarebbero state avviate valutazione con tutte le società per capire gli spazi di manovra e l’entità delle possibili extra-cedole.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. CREDITI DETERIORATI, LA SITUAZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) Una delle vertenze più intricate relativa a Monte dei Paschi di Siena è quella dei cosiddetti crediti deteriorati. Cosa ne sarà dei 27,7 miliardi di sofferenze dell'istituto di credito più antico al mondo? Come spiega Firenze Post, sulle tranche senior sarebbe possibile avvalersi della Gacs (la garanzia pubblica); Mps, però, dovrà in ogni caso liberarsi degli npl seguendo una via alternativa diversa da quella tramontata insieme al piano che prevedeva di ricapitalizzare la banca trovando fondi sul mercato. A questo punto, la strada maestra indicata dal ceo Marco Morelli potrebbe essere quella proveniente da tre direzioni differenti: la prima prevede la svalutazione, la seconda il mantenimento in portafogli, e la terza ha a che vedere con la cessione e conseguente "separazione attraverso un veicolo della banca". Quale strada decideranno di percorrere i vertici di Monte dei Paschi di Siena?

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. LA PROPOSTA DI UN'ADDIZIONALE IN CAMBIO DI AZIONI (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) Pompeo Locatelli, liberista e consulente aziendale, dalle pagine de Il Giornale commenta la vicenda di Montepaschi spiegando che a suo modo di vedere lo Stato deve rimanere nella banca toscana solo per la fa di ristrutturazione. Inoltre, rimprovera al ministro Padoan di criticare i controllori europei senza ammettere le proprie colpe,condivise con l’ex Premier Renzi, per aver aggravato la situazione di Monte dei Paschi di Siena. Locatelli lancia poi una provocazione: “Si introduca per Mps un'addizionale (ne esistono e resistono tante!) una tantum in misura percentuale e che preveda una franchigia per i redditi molto bassi. Chi paga l'addizionale si veda assegnate azioni della banca. In tal modo prenderebbe vita una public company dove, grazie alle proprie azioni, sarà possibile dar vita ad aggregazioni per incidere nella scelta del management e nei programmi”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. SAVONA: DANNI AL RISPARMIO IRREMEDIABILI CON LE DIRETTIVE EUROPEE (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) Paolo Savona non risparmia critiche a come è stata gestita la vicenda Mps, spiegando che il Governo sarebbe dovuto intervenire prima nel capitale della banca toscana per poi offrire subito la partecipazione al mercato. L’economista, in un articolo pubblicato da Milano Finanza, aggiunge anche che “i danni fatti al risparmio con le direttive europee approvate dall’Italia sono irrimediabili e ciò che rimane di buono poggia sull’illusione che i depositi siano protetti, cosa non vera per l’esiguità e i tempi di costituzione dei fondi a disposizione del Fondo Tutela Depositi e gli oneri che porta a carico del sistema bancario. Rischiano infatti di metterlo in crisi con un meccanismo simile a un pozzo di San Patrizio”. Savona ricorda che “per finanziare queste esigenze e i loro profitti le banche spremono il sistema dei pagamenti, spostando l’onere sui depositanti, che sono in numero maggiore dei contribuenti, con una quota che ha maggiore capacità di assorbimento degli shock. La dirigenza bancaria dovrebbe avere il buon senso di non vantarsi degli utili così fatti e di cessare di riscuotere prebende nel caso di perdita del loro incarico per il mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. GROS-PIETRO: 20 MILIARDI BASTANO SE USATI SUBITO E BENE (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) Intervistato da Il Sole 24 Ore, Giana Maria Gros-Pietro ha spiegato che l’intervento dello Stato nelle banche (come quello che si prospetta per Mps) è giustificato perché esse rappresentano uno snodo importante della ricchezza nazionale, “ma è necessario che una volta entrato, lo Stato prenda realmente il controllo, compia scelte forti ed esca il prima possibile”. Il Presidente di Intesa Sanpaolo ha anche detto che i 20 miliardi messi sul tavolo dal Governo “saranno sufficienti se si dimostrerà di essere capaci a usarle subito e bene”. Rispetto alla sua passata esperienza all’Iri, Gros-Pietro ha ribadito che “quando lo Stato prende decisioni importanti raccoglie risultati straordinari: non basta entrare, occorre agire”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. ROCCA SALIMBENI PRONTA ALLE PRIME AZIONI DEL 2017 (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) Mps prepara il primo intervento del 2017 per cercare di ripristinare la propria liquidità e fermare la fuga dei depositi. Secondo quanto scrive Milano Finanza, la banca starebbe quindi pensando di dar vita a un’emissione obbligazionaria da 15 miliardi di euro in due tranche. La prima dovrebbe partire nell’arco delle prossime settimane. I vertici di Rocca Salimbeni dovranno poi mettere mano al piano industriale, che dovrà essere riscritto entro febbraio, a seguito del fallimento dell’aumento di capitale privato, così da poter far scattare la ricapitalizzazione pubblica e l’ingresso massiccio del Tesoro nella banca, che dovrebbe arrivare a detenere il 70% del capitale. Resta solo da capire quale sarà la cifra che dovrà stanziare lo Stato rispetto agli 8,8 miliardi indicati dalla Bce.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. ANCHE ZANETTI CHIEDE LA COMISSIONE D’INCHIESTA PARLAMENTARE (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017). Si torna a chiedere l’avvio di una Commissione parlamentare d’inchiesta per Monte dei Paschi di Siena. Stavolta la richiesta arriva da Enrico Zanetti, che mette in dubbio anche il sostegno di Scelta Civica al decreto varato dal Governo. Vogliamo pari trattamento retroattivo anche per gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche e vogliamo la commissione parlamentare d’inchiesta. Troppo comodo chiedere senso di responsabilità quando si tratta di aumentare ai contribuenti il debito pubblico e non avere alcun senso di responsabilità quando si tratta di fare chiarezza per i cittadini su Mps”, ha dichiarato l’ex viceministro dell’Economica. Parole che proprio in virtù del suo precedente incarico possono finire facilmente per essere usate dai suoi detrattori, dato che il non intervento del Governo Renzi ha certamente aggravato la situazione di Monte dei Paschi di Siena. Tuttavia, Zanetti chiede una “parità di trattamento” che pare ragionevole e che verrà senza dubbio accolta con favore ad Arezzo, dove da alcuni giorni i risparmiatori di Etruria chiedono di non essere discriminati.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: DECRETO PER SALVATAGGIO AL SENATO, FORZA ITALIA INSORGE (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) Il decreto "salva banche" che è stato approvato prima di Natale per il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena doveva cominciare il suo iter dalla Camera, ma oggi è stato passato al Senato. La decisione non è ufficiale, ma è stata rivelata da fonti parlamentari e desta qualche preoccupazione in particolare all'interno di Forza Italia. «Presentare un provvedimento in un ramo del Parlamento per poi ritirarlo e depositarlo nell'altro costituisce un'operazione procedurale alquanto anomala e irrituale» ha dichiarato Renato Brunetta, che non sa spiegarsi la ragione di una simile decisione anche perché al Senato la maggioranza ha numeri meno sicuri e legati a rapporti «non ancora del tutto chiari». Dietro questa decisione ci sarebbero motivi politici? Si cerca un incidente di percorso sulla pelle dei risparmiatori? Sono questi gli interrogativi di Brunetta, intervenuto in merito allo spostamento del decreto "salva banche" importante per il salvataggio di Monte dei Paschi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. ENRICO ROSSI: IL PARTITO DEMOCRATICO DEVE DARE DELLE RISPOSTE (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) Enrico Rossi “scuote” il suo partito sulla vicenda Mps. Per il Presidente della Regione Toscana, infatti, il Pd deve dare delle risposte su quanto accaduto alla banca toscana. Perché si è indubbiamente intervenuti in ritardo. “Si è atteso troppo e attendere non ha fatto bene. Sono stati messi 20 miliardi per salvare Mps e non sono poca cosa in un Paese che non se la passa bene. Il governo deve dirci come vuole risanare le banche, chi paga e come pagherà”, ha detto Rossi a Radio Cusano Campus. “Chi ha fallito la privatizzazione non è che può essere riproposto con stipendi da 1,4 mln all’anno come direttore della banca. Il Pd se non dà queste risposte si condanna da solo. Il Pd deve farsi una sua idea e avanzare una sua proposta”, ha aggiunto l’esponente dem.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. ANCHE CIAMBETTI CHIEDE UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) Anche Roberto Ciambetti chiede la costituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta su Mps, ma non solo. Secondo il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, anche le vicende delle popolari venete e delle quattro banche fallite a fine 2015 devono avere un chiarimento definitivo. Del resto il solo salvataggio di Montepaschi costerà circa 333 euro a cittadino, secondo le stime di Federconsumatori e Adusbef. Dunque il debito pubblico aumenterà, facendo sentire il suo peso sulle generazioni future. Per Ciambetti è quindi diritto dei cittadini sapere “chi sono i colpevoli di questo disastro finanziario, perché il sistema della vigilanza non ha funzionato e se vi sono state delle collusioni e coperture a qualsiasi livello politico come nelle istituzioni di controllo a iniziare da Bankitalia”. “Che il caso delle banche sia di pubblico interesse è fuor di dubbio, e fuori da ogni dubbio dovrebbe essere il principio per cui la rifondazione del sistema bancario deve avvenire nella massima trasparenza e chiarezza, sulla base di principi etici tra i quali la cristallinità e la pulizia sono imprescindibili”, aggiunge.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. PER MARCO MORELLI 4 OSSERVAZIONI DA UN DIPENDENTE (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) Marco Sbarra, dipendente della filiale di Massa di Montepaschi, ha deciso di scrivere una lettera aperta a Marco Morelli, amministratore delegato della banca, nella quale gli sottopone alcune osservazioni. La prima è quella che occorrerebbe licenziare “tutti gli alti dirigenti compromessi con le vecchie gestioni deficitarie che ancora siedono in posti di grande responsabilità” e aprire poi un’indagine interna “per fare piena luce sull’enorme scandalo dei crediti deteriorati, cui far seguire denunce alla magistratura degli eventuali responsabili”. La seconda è l’auspicio che le autorità europee non abbiano nulla da dire sulle iniziative del Governo per ristorare i possessori di bond subordinati di Mps. La terza riguarda le difficili condizioni di lavoro del personale della banca. Infine si evidenzia come bisognerebbe far sì che i ruoli dell’azienda e del sindacato fossero nettamente distinti.

