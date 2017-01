MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: sequestrati 22,6 milioni di euro a Baldassarri e Toccafondi (oggi 5 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. SEQUESTRATI 22,6 MILIONI NELL’AMBITO DELL’INCHIESTA SULLA BANDA DEL 5% (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Mentre prosegue il lavoro del Tesoro per mettere a punto il decreto che porterà alla ricapitalizzazione pubblica di Monte dei Paschi di Siena, la Procura della Repubblica di Siena, insieme al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma, hanno eseguito un sequestro per 22,6 milioni di euro nei confronti di Gianluca Baldassarri e Alessandro Toccafondi, imputati, insieme ad altre 11 persone, per associazione a delinquere transnazionale finalizzata a commettere più delitti di truffa aggravata in danno del patrimonio della Banca Monte dei Paschi di Siena. Dunque l’inchiesta sulla “banda del 5% prosegue e il sequestro ha riguardato per 15,6 milioni di euro l’ex capo dell’Area Finanza di Mps, Baldassarri, e per 7 milioni di euro il responsabile trading quantitativo dell’Area Finanza Toccafondi, attraverso rogatorie internazionali in Lussemburgo, Singapore, Svizzera, Gran Bretagna e San Marino.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ANCHE VALENTINI CHIEDE UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA PARLAMENTARE SU MONTEPASCHI (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) Anche Bruno Valentini chiede un Commissione parlamentare d’inchiesta su Mps. Il Sindaco di Siena, come racconta Il Corriere della Sera, ha lavorato presso il Montepaschi e ne è stato anche sindacalista e ricorda che “i contribuenti hanno il diritto di sapere quali sono le responsabilità che sono dietro le motivazioni di questo massiccio intervento dello Stato”, anche perché la Commissione d’inchiesta del Consiglio regionale non ha fatto chiarezza, fornendo più che altro una ricostruzione storica dei fatti. Valentini ritiene anche che il Pd abbia “una responsabilità storica in quello che è successo”, ma è stato capace di allontanare la politica dalle banche, “quindi non abbiamo da temere niente rispetto a quello che può uscire dalla commissione”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. DI BATTISTA: M5S SOTTO ATTACCO PER DISTRARRE GLI ITALIANI DA MONTEPASCHI (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) Secondo Alessandro Di Battista, il Movimento 5 Stelle è sotto attacco da dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre per un motivo preciso: “distrarre i cittadini”. “Che siate o meno del M5S fa poca differenza, non trovate che tutti quanti abbiamo il diritto di sapere che fine hanno fatto miliardi su miliardi di Monte dei Paschi? Ancor di più i sostenitori del Pd dovrebbero pretendere chiarezza. I soldi finiti in Mps sono di tutti noi ma quella banca l'ha gestita il Pd! Eppure nel nostro Paese gran parte dei media (salvo rare e indispensabili eccezioni) si interessano alle opinioni dei familiari di una senatrice M5S piuttosto che fornire a tutti gli italiani i nomi e i cognomi illustri di chi ha ricevuto milioni di euro da Mps senza restituirli”. "Per questo - prosegue Di Battista - ci distraggono e lo fanno lanciando ogni giorni nuovi temi per dividerci quando - trattandosi di quattrini nostri - dovremmo essere uniti nel pretendere trasparenza e legalità nel mondo delle banche”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. TESORO AL LAVORO PER IL DECRETO ATTUATIVO (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) Dietro l’apparente “immobilismo” sulla vicenda Mps, in realtà, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, i tecnici del ministero dell’Economia stanno lavorando in questi giorni al testo di un decreto attuativo, che potrebbe vedere la luce già in settimana, contenente le specifiche sui titoli “che saranno accompagnati dal sostegno pubblico e che quindi avranno un rating uguale a quello dello Stato garante”. Di fatto solo dopo questo passo potrà partire l’operazione che servirà a Montepaschi per aumentare la propria liquidità e per cui si sta già lavorando all’emissione di due tranche di obbligazioni. Rocca Salimbeni, secondo il quotidiano di Confindustria, sta nel frattempo mettendo a punto la bozza del nuovo piano industriale che dovrà sottoporre alla Banca centrale europea.

