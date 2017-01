SPY FINANZA/ L'arma in più della Germania contro Draghi (e l'Italia)

La cosa non stupisce, visto l'andamento registrato, ma fa pur sempre il suo effetto: il 2016 è stato un anno in deflazione per l'Italia, qualcosa che non accadeva dal 1959. Stando ai dati resi noti ieri dall'Istat, nella media annuale i prezzi al consumo hanno registrato una variazione negativa pari allo 0,1%. L'inflazione di fondo, calcolata al netto degli alimentari freschi e dei prodotti energetici, è rimasta invece in territorio positivo (+0,5%), pur rallentando dal +0,7% del 2015. Guardando al dato di dicembre, in base alla stima preliminare l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,4% rispetto al mese precedente e dello 0,5% su base annua: l'aumento a livello mensile è legato all'andamento dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+1,9%), degli energetici non regolamentati (+1,1%), degli alimentari non lavorati (+1%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,5%). L'inflazione di fondo ha segnato un +0,6% (da +0,4% del mese precedente), mentre il dato calcolato al netto dei soli beni energetici ha riportato un +0,7% (+0,4% di novembre): dopo trentaquattro mesi di variazioni tendenziali negative, inoltre, i prezzi dei beni sono tornati a vedere il segno più con un +0,1% dal -0,4% di novembre, mentre è accelerato il tasso di crescita dei prezzi dei servizi, portatosi a +0,9% (+0,5% a novembre).

Scenario positivo, invece, nel panorama europeo, con i prezzi al consumo dell'eurozona che sono cresciuti più del previsto a dicembre, guidati soprattutto da un aumento dei costi dell'energia oltre che da alimentari, alcool e tabacco e dai servizi. Stando alla stima diffusa da Eurostat, i prezzi nei 19 paesi della moneta unica sono saliti dell'1,1% su base annua, con una rapida accelerazione rispetto al +0,6% di novembre e al +0,5% di ottobre, la lettura più alta dal settembre 2013. L'ufficio di statistica Ue ha stimato per i prezzi dell'energia di dicembre un balzo anno su anno del 2,5%, il primo aumento in oltre un anno. Alimentari, alcool e tabacco hanno registrato un incremento dell'1,2%, così come i servizi. Per quanto riguarda i beni industriali non energetici, i prezzi sono aumentati soltanto dello 0,3% su base annua, in linea con i quattro mesi precedenti.

Ora resta da vedere come questi numeri saranno accolti dai responsabili politici della Bce, anche se le prospettive di crescita incerte, a causa del fitto numero di appuntamenti elettorali in agenda per il 2017, potrebbero spingere l'Eurotower a una certa cautela ulteriore nel trarre conclusioni su come questi dati influenzeranno il suo obiettivo di mantenimento del tasso di inflazione appena al di sotto del 2%. Ma a darci una visione nitida di come ci sia un solo beneficiario nell'eurozona così come la conosciamo ci pensa il dato dell'inflazione tedesco, reso noto martedì. In quella che rappresenta contemporaneamente una buona e una cattiva notizia per la Bce, il tasso di inflazione di Berlino è salito molto più delle attese in dicembre, toccando il massimo da tre anni.