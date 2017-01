Monte dei Paschi di Siena/ Ultime notizie Mps: la profezia di Beppe Grillo sul buco nei conti della banca (oggi 6 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LA “PROFEZIA” DI BEPPE GRILLO SUL BUCO NEI CONTI DELLA BANCA (ULTIME NOTIZIE OGGI 6 GENNAIO 2017) In queste ore in cui il Tesoro sta mettendo ancora a punto il decreto con cui varare l’intervento pubblico in Mps, c’è chi in Rete segnala come già 4 anni fa Beppe Grillo avesse previsto i grossi guai della banca toscana. Si teneva infatti a fine gennaio 2013 l’assemblea straordinaria degli azionisti di Monte dei Paschi e il primo intervento fu proprio del leader del Movimento 5 Stelle che chiamò subito in causa i segretari del Partito democratico per chiedergli conto della situazione già critica in cui versava la banca. E Grillo lanciò poi l’allarme per “un buco nei conti di 14 miliardi”, motivo per cui chiese l’apertura immediata di un’inchiesta. L’allora Presidente del Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo, chiese subito di avere indicazioni su dove arrivasse l’informazione, aggiungendo “qui non c’è nessun buco”. Vista la situazione attuale di Mps, al di là della cifra esatta è difficile dare torto a quelle dichiarazioni di Grillo.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BOCCIA (PD) CRITICA IL TESORO (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Francesco Boccia non risparmia nemmeno critiche al ministero dell’Economia per la vicenda Mps. Per il deputato del Pd, il Tesoro “in questi due anni si è comportato in maniera intermittente: è passato dal dire ‘deve risolvere tutto Jp Morgan’ a non sapere più che fine ha fatto Jp Morgan. Il Tesoro deve essere tale 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno”. Per il Presidente della commissione Bilancio della Camera, occorreva “creare un fondo terzo, certo con una dotazione più corposa rispetto ad Atlante perché 4,5 miliardi sono veramente pochi. Ne occorrevano almeno 20 di cui 10 forniti dallo Stato con Cdp e 10 da banche nazionali e internazionali. Con un veicolo del genere si sarebbero potuti garantire gli aumenti di capitale per gli istituti che ne avevano bisogno e si sarebbe data vita a una sorta di salvadanaio che interveniva e in seguito gestiva”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MOVISOL ATTACCA ANCHE DRAGHI: SPINGE A SACRIFICARE I PICCOLI RISPARMIATORI (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Nel suo post dedicato a Mps, il Movimento internazionale per i diritti civili - solidarietà, punta il dito anche contro Mario Draghi, che era Governatore della Banca d’Italia quando la banca toscana acquistò AntonVeneta. “Nel 2008, Draghi autorizzò l’acquisto di Antonveneta nonostante la stessa vigilanza di Bankitalia avesse messo in luce gli aspetti problematici della banca, e in particolare la forte esposizione debitoria, in un rapporto dell’anno precedente”, si legge. Tornando al presente, secondo Movisol “oggi lo stesso Draghi spinge Mps a sacrificare i piccoli risparmiatori, possessori di quei bond subordinati di cui egli autorizzò l’emissione nel 2008 per coprire parte dei costi da egli stimati erroneamente a meno della metà di quelli reali. Quarantamila piccoli obbligazionisti dovrebbero essere puniti per gli errori compiuti da Draghi e compagnia”. L’importante, secondo Movisol, è che il Governo italiano non ceda alla pressioni per far scattare il bail-in su Montepaschi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. I TIMORI SULLE DISMISSIONI DI POSTE ITALIANE E FS (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Il Governo, per evitare guai peggiori a Mps, ha varato come noto un decreto mettendo sul piatto ben 20 miliardi di euro. I quali potranno anche non essere usati tutti, ma di certo richiederanno una qualche copertura nell’attesa che lo Stato possa recuperare le somme che verranno utilizzate. E c’è chi in rete teme che questo non possa far altro che accelerare le dismissioni di partecipazioni pubbliche in alcune aziende, come Poste Italiane e Ferrovie dello Stato, che pure erano già state preventivate per lo scorso anno. Il ministro Padoan ha in effetti detto che spera di poter avviare rapidamente la seconda tranche della privatizzazione di Poste e sembra che in Borsa possa presto finire anche l’Alta velocità e le tratte a lunga percorrenza ferroviaria pubblica italiana. Cosa che non piace a tutti. Sia per la perdita di utili che determinerà per le casse pubbliche, sia per il non certo miglioramento dei servizi per i consumatori.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MOVISOL: MPS SACRIFICATA PER SOSTENERE SANTANDER (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Secondo il Movimento internazionale per i diritti civili - solidarietà (Movisol) il caso di Montepaschi è emblematico di quanto sarebbe necessario ripristinare i criteri della legge Glass-Steagall, che prevede la separazione tra banche commerciali e banche d’affari. “La causa singola principale del dissesto di Mps è ormai riconosciuta essere l’acquisizione di Antonveneta nel 2008. La banca fu acquistata da Santander al prezzo ufficiale di 9 miliardi e a un costo complessivo di 19 miliardi. Per coprire le perdite in bilancio, furono acquistati i famosi contratti derivati “Alexandria” e “Santorini” da Deutsche Bank e da Nomura, che aumentarono il debito. Analizzando l’intera vicenda, inspiegabile da un punto di vista economico, è forte il sospetto che Mps fu sacrificata per sostenere Santander, che si era fortemente esposta accollandosi i debiti di Abn-Amro”, si legge in un post sul sito del Movisol.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. SPUNTA L'IPOTESI DEI COCO BOND (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Secondo quanto riporta Il Giornale, Mps sta pensando di reperire 15 miliardi di euro sul mercato obbligazionario attraverso i CoCo bond. “Si tratta di contingent convertible bonds ovvero obbligazioni ibride convertibili in azioni che offrono alti rendimenti. La loro conversione in azioni scatta quando il Core Tier 1 scende sotto il 7 per cento. Quindi, se il quadro patrimoniale peggiora il rischio dell'investimento in CoCo bond aumenta perché l'obbligazione si trasforma in un'azione della stessa banca che ha emesso il bond”, spiega Camilla Conti nel suo articolo, nel quale ricorda che questo strumento era già stato tirato in ballo per Montepaschi nel 2012, quando la Bce aveva chiesto un aumento di capitale da 3,4 miliardi di euro, coperto poi attraverso i Tremonti-bond. Vedremo se questa volta a Rocca Salimbeni riusciranno a evitare i CoCo bond.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BOCCIA (PD) CONTRO MORELLI: DOVREBBE RIMETTERE LE DELEGHE (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Non usa parole tenere verso Marco Morelli Francesco Boccia, deputato del Partito democratico. In un’intervista a Formiche.net, ha infatti dichiarato che l’attuale amministratore delegato di Mps non sarebbe nemmeno dovuto entrare nelle banca toscana, “perché era nel vertice del management che ha contribuito a creare lo sfascio che c’è stato. Non so chi l’abbia messo a capo di Mps e sarebbe il caso di chiarirlo”. Per il Presidente della commissione Bilancio della Camera, Morelli “dovrebbe rimettere le deleghe in modo che il ministro dell’Economia possa poi fare una scelta di Stato confrontandosi con il governo. Io non do giudizi sulla persona, sia chiaro, non ho conosciuto personalmente né lui né Viola”. Boccia si schiera poi a favore della divulgazione della lista dei creditori top della banca. “Credo che sia giusto farlo e che più trasparenza c’è, più si gestisce questa fase con chiarezza”, ha detto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BARETTA: TRATTATIVA CON L'UE LA FA LA BANCA, NON IL GOVERNO (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Uno dei nodi importanti per il salvataggio di Mps riguarda la cifra dell’operazione di ricapitalizzazione in cui sarà coinvolto anche lo Stato. Secondo Pier Paolo Baretta, la trattativa con l’Europa su questo punto verrà condotta dalla banca toscana e non dal Governo. Il sottosegretario all’Economia, in un’intervista a Class Cnbc, ha spiegato che "non possiamo permetterci a nessun livello che ci siano turbative di sistema: sappiamo bene che se una banca di queste dimensioni va in eccessiva sofferenza si crea un sussulto di sistema le cui ripercussioni vanno oltre i confini del Paese”. In questo senso quindi l’Europa sa l’importanza che riveste Montepaschi. Per Baretta in ogni caso la trattativa dovrebbe avere un esito non negativo.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. TESORO AL LAVORO PER IL DECRETO ATTUATIVO (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Dietro l’apparente “immobilismo” sulla vicenda Mps, in realtà, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, i tecnici del ministero dell’Economia stanno lavorando in questi giorni al testo di un decreto attuativo, che potrebbe vedere la luce già in settimana, contenente le specifiche sui titoli “che saranno accompagnati dal sostegno pubblico e che quindi avranno un rating uguale a quello dello Stato garante”. Di fatto solo dopo questo passo potrà partire l’operazione che servirà a Montepaschi per aumentare la propria liquidità e per cui si sta già lavorando all’emissione di due tranche di obbligazioni. Rocca Salimbeni, secondo il quotidiano di Confindustria, sta nel frattempo mettendo a punto la bozza del nuovo piano industriale che dovrà sottoporre alla Banca centrale europea.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. SEQUESTRATI 22,6 MILIONI NELL’AMBITO DELL’INCHIESTA SULLA BANDA DEL 5% (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) Mentre prosegue il lavoro del Tesoro per mettere a punto il decreto che porterà alla ricapitalizzazione pubblica di Monte dei Paschi di Siena, la Procura della Repubblica di Siena, insieme al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma, hanno eseguito un sequestro per 22,6 milioni di euro nei confronti di Gianluca Baldassarri e Alessandro Toccafondi, imputati, insieme ad altre 11 persone, per associazione a delinquere transnazionale finalizzata a commettere più delitti di truffa aggravata in danno del patrimonio della Banca Monte dei Paschi di Siena. Dunque l’inchiesta sulla “banda del 5% prosegue e il sequestro ha riguardato per 15,6 milioni di euro l’ex capo dell’Area Finanza di Mps, Baldassarri, e per 7 milioni di euro il responsabile trading quantitativo dell’Area Finanza Toccafondi, attraverso rogatorie internazionali in Lussemburgo, Singapore, Svizzera, Gran Bretagna e San Marino.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ANCHE VALENTINI CHIEDE UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA PARLAMENTARE SU MONTEPASCHI (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) Anche Bruno Valentini chiede un Commissione parlamentare d’inchiesta su Mps. Il Sindaco di Siena, come racconta Il Corriere della Sera, ha lavorato presso il Montepaschi e ne è stato anche sindacalista e ricorda che “i contribuenti hanno il diritto di sapere quali sono le responsabilità che sono dietro le motivazioni di questo massiccio intervento dello Stato”, anche perché la Commissione d’inchiesta del Consiglio regionale non ha fatto chiarezza, fornendo più che altro una ricostruzione storica dei fatti. Valentini ritiene anche che il Pd abbia “una responsabilità storica in quello che è successo”, ma è stato capace di allontanare la politica dalle banche, “quindi non abbiamo da temere niente rispetto a quello che può uscire dalla commissione”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. DI BATTISTA: M5S SOTTO ATTACCO PER DISTRARRE GLI ITALIANI DA MONTEPASCHI (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) Secondo Alessandro Di Battista, il Movimento 5 Stelle è sotto attacco da dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre per un motivo preciso: “distrarre i cittadini”. “Che siate o meno del M5S fa poca differenza, non trovate che tutti quanti abbiamo il diritto di sapere che fine hanno fatto miliardi su miliardi di Monte dei Paschi? Ancor di più i sostenitori del Pd dovrebbero pretendere chiarezza. I soldi finiti in Mps sono di tutti noi ma quella banca l'ha gestita il Pd! Eppure nel nostro Paese gran parte dei media (salvo rare e indispensabili eccezioni) si interessano alle opinioni dei familiari di una senatrice M5S piuttosto che fornire a tutti gli italiani i nomi e i cognomi illustri di chi ha ricevuto milioni di euro da Mps senza restituirli”. "Per questo - prosegue Di Battista - ci distraggono e lo fanno lanciando ogni giorni nuovi temi per dividerci quando - trattandosi di quattrini nostri - dovremmo essere uniti nel pretendere trasparenza e legalità nel mondo delle banche”.

