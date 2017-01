MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: Padoan pronto a comprare i CoCo bond del Monte (oggi 7 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. TESORO PRONTO A COMPRARE COCO BOND DI MONTEPASCHI. Il Giornale aveva ipotizzato che Montepaschi potesse ricorrere ai contingent convertibile bond, ovvero i CoCo bond, per tornare sul mercato obbligazionario, in modo da usare uno strumento che in caso di difficoltà patrimoniali delle banca portasse alla conversione in azioni dei titoli. Ora il quotidiano milanese, citando una fonte finanziaria, scrive che potrebbe essere lo stesso Tesoro ad acquistare i CoCo bond. Nello specifico potrebbe essere messi in campo nell’ambito dell’operazione di ricapitalizzazione da 8,8 miliardi di euro chiesta dalla Banca centrale europea. L’Eurotower dovrebbe comunque dare il via libera a questo tipo di operazione e dunque non è affatto scontato che poi si arrivi a questa soluzione operativa per far fronte alle difficoltà di Montepaschi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PRONTE DUE EMISSIONI DI BOND PER QUATTRO MILIARDI ENTRO FEBBRAIO. Monte dei Paschi potrebbe emettere molto presto bond fino a 4 miliardi di euro. Secondo quanto riporta Milano Finanza, già a gennaio potrebbe esserci il collocamento di una prima tranche da 1,5-2 miliardi di euro, mentre una seconda, di analogo importo dovrebbe essere messa sul mercato a febbraio. Per partire con la prima emissione bisognerà attendere in ogni caso il decreto attuativo cui sta lavorando il Tesoro per far sì che sia chiara la garanzia pubblica. Dopo queste due prime emissioni, Monte dei Paschi di Siena dovrebbe tornare ancora sul mercato obbligazionario nel 2017, dato che il piano complessivo della banca è quello di raccogliere 15 miliardi di euro. Resta da capire in ogni caso quale potrebbe essere la risposta del mercato all’offerta di questi titoli.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LA “PROFEZIA” DI BEPPE GRILLO SUL BUCO NEI CONTI DELLA BANCA In queste ore in cui il Tesoro sta mettendo ancora a punto il decreto con cui varare l’intervento pubblico in Mps, c’è chi in Rete segnala come già 4 anni fa Beppe Grillo avesse previsto i grossi guai della banca toscana. Si teneva infatti a fine gennaio 2013 l’assemblea straordinaria degli azionisti di Monte dei Paschi e il primo intervento fu proprio del leader del Movimento 5 Stelle che chiamò subito in causa i segretari del Partito democratico per chiedergli conto della situazione già critica in cui versava la banca. E Grillo lanciò poi l’allarme per “un buco nei conti di 14 miliardi”, motivo per cui chiese l’apertura immediata di un’inchiesta. L’allora Presidente del Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo, chiese subito di avere indicazioni su dove arrivasse l’informazione, aggiungendo “qui non c’è nessun buco”. Vista la situazione attuale di Mps, al di là della cifra esatta è difficile dare torto a quelle dichiarazioni di Grillo.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LA BUFALA DEL PRELIEVO FORZO SUI CONTI CORRENTI DEGLI ITALIANI. Di solito dovrebbe essere il primo di aprile il giorno adatto per questo genere di cose, ma a quanto pare anche la Befana sembra poter essere dedicata alle bufale. Come quella che si sta circola sui social network secondo cui il Governo avrebbe varato un prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani per ricavarne 500 milioni da destinare a Mps. Dunque secondo chi ha messo in giro questa notizia, un Consiglio dei ministri straordinario si sarebbe riunito nella notte per varare una prelievo pari all’1,15% del saldo dei conti bancari degli italiani alla data del 1° gennaio. Se così fosse ci sarebbe da dire che 500 milioni sarebbero una cifra un po’ bassina rispetto all’un per cento e passa dei depositi bancari degli italiani. C’è da dire che, per quanto questa sia una bufala, nel 1992 il Governo Amato varò effettivamente in una notte di luglio un prelievo forzoso sui conti correnti.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PER IL FONDO HARRIS ASSOCIATES IL GOVERNO DEVE RECUPERARE I CREDITI IN SOFFERENZA Lo Stato italiano fa bene a rimettere in sesto Monte dei Paschi di Siena e a riportarla sul mercato: è questo il parere di David Herro, capo del settore investimenti del fondo Harris Associates, che è attivo da tempo in Italia. Il Governo, però, deve accelerare per risolvere il problema del processo relativo al recupero dei prestiti in sofferenza: secondo Herro, ci vogliono 9 o 10 anni nel nostro Paese per recuperare un credito, mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono sufficienti uno o al massimo tre anni. Herro nell'intervista rilasciata a Bloomberg Tv ha ricordato che il 60-65% dei crediti è dotato di garanzie, a cui risalire dunque per risolvere il problema. Superando questo step si può superare una volta per tutte l'impasse di Monte dei Paschi di Siena. Per il fondo Usa resta, invece, un buon investimento Intesa Sanpaolo: «Siamo molto contenti di esserci. Continua a ridurre i costi e distribuisce un buon dividendo. È uno dei nostri titoli preferiti tra quelli finanziari europei» ha concluso Herro.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PENNISI CONTRARIO ALL'INTERVENTO PUBBLICO IN MONTEPASCHI. Per Giuseppe Pennisi, il salvataggio di Mps “a spese degli italiani, sui quali già grava la più alta pressione fiscale del mondo e uno dei maggiori debiti pubblici d’Europa, non s’ha da fare”. L’economia, in un intervento su Formiche.net, spiega che la ragione fondamentale per essere contrari all’intervento pubblico è la stessa per cui negli Usa si è lasciata fallire Lehman Brohters. Banca che aveva giocato sulla teoria del too big to fail “e non rivelava come si fosse ridotta con debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per un valore di 639 miliardi”. Per Pennisi la situazione di Montepaschi è molto simile e “ci si sarebbe potuti rivolgere al Meccanismo europeo di stabilità”. In chiusura del suo intervento chiede anche a Padoan di pubblicare on line “i dettagli di crediti incagliati e inesigibili che hanno ridotto Mps a una sorta di Aleppo”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. FIDI TOSCANA SPERA CHE MONTEPASCHI RESTI NEL CAPITALE. Le difficoltà di Mps potrebbero avere conseguenze abbastanza rilevanti su altre realtà, come per esempio Fidi Toscana, che aiuta le imprese a trovare credito. Lorenzo Petretto, Presidente di questa realtà, conta comunque sul fatto che Monte dei Paschi di Siena rimanga nel capitale di Fidi Toscana, considerandola una partecipazione strategica. “Non credo che abbia intenzione, soprattutto in un momento in cui deve continuare a crescere, e quindi dovrà presentare un piano industriale di pieno sviluppo, di fare a meno della sua presenza”, ha detto Petretto secondo quanto riporta gonews.it. Mps rappresenta il secondo socio di riferimento per Fidi Toscana e dunque quel che succede alla banca toscana potrebbe avere non poche conseguenze su questa realtà che fornisce sostegno alle imprese.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BOCCIA (PD) CRITICA IL TESORO. Francesco Boccia non risparmia nemmeno critiche al ministero dell’Economia per la vicenda Mps. Per il deputato del Pd, il Tesoro “in questi due anni si è comportato in maniera intermittente: è passato dal dire ‘deve risolvere tutto Jp Morgan’ a non sapere più che fine ha fatto Jp Morgan. Il Tesoro deve essere tale 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno”. Per il Presidente della commissione Bilancio della Camera, occorreva “creare un fondo terzo, certo con una dotazione più corposa rispetto ad Atlante perché 4,5 miliardi sono veramente pochi. Ne occorrevano almeno 20 di cui 10 forniti dallo Stato con Cdp e 10 da banche nazionali e internazionali. Con un veicolo del genere si sarebbero potuti garantire gli aumenti di capitale per gli istituti che ne avevano bisogno e si sarebbe data vita a una sorta di salvadanaio che interveniva e in seguito gestiva”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MOVISOL ATTACCA ANCHE DRAGHI: SPINGE A SACRIFICARE I PICCOLI RISPARMIATORI. Nel suo post dedicato a Mps, il Movimento internazionale per i diritti civili - solidarietà, punta il dito anche contro Mario Draghi, che era Governatore della Banca d’Italia quando la banca toscana acquistò AntonVeneta. “Nel 2008, Draghi autorizzò l’acquisto di Antonveneta nonostante la stessa vigilanza di Bankitalia avesse messo in luce gli aspetti problematici della banca, e in particolare la forte esposizione debitoria, in un rapporto dell’anno precedente”, si legge. Tornando al presente, secondo Movisol “oggi lo stesso Draghi spinge Mps a sacrificare i piccoli risparmiatori, possessori di quei bond subordinati di cui egli autorizzò l’emissione nel 2008 per coprire parte dei costi da egli stimati erroneamente a meno della metà di quelli reali. Quarantamila piccoli obbligazionisti dovrebbero essere puniti per gli errori compiuti da Draghi e compagnia”. L’importante, secondo Movisol, è che il Governo italiano non ceda alla pressioni per far scattare il bail-in su Montepaschi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MOVISOL: MPS SACRIFICATA PER SOSTENERE SANTANDER Secondo il Movimento internazionale per i diritti civili - solidarietà (Movisol) il caso di Montepaschi è emblematico di quanto sarebbe necessario ripristinare i criteri della legge Glass-Steagall, che prevede la separazione tra banche commerciali e banche d’affari. “La causa singola principale del dissesto di Mps è ormai riconosciuta essere l’acquisizione di Antonveneta nel 2008. La banca fu acquistata da Santander al prezzo ufficiale di 9 miliardi e a un costo complessivo di 19 miliardi. Per coprire le perdite in bilancio, furono acquistati i famosi contratti derivati “Alexandria” e “Santorini” da Deutsche Bank e da Nomura, che aumentarono il debito. Analizzando l’intera vicenda, inspiegabile da un punto di vista economico, è forte il sospetto che Mps fu sacrificata per sostenere Santander, che si era fortemente esposta accollandosi i debiti di Abn-Amro”, si legge in un post sul sito del Movisol.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BARETTA: TRATTATIVA CON L'UE LA FA LA BANCA, NON IL GOVERNO Uno dei nodi importanti per il salvataggio di Mps riguarda la cifra dell’operazione di ricapitalizzazione in cui sarà coinvolto anche lo Stato. Secondo Pier Paolo Baretta, la trattativa con l’Europa su questo punto verrà condotta dalla banca toscana e non dal Governo. Il sottosegretario all’Economia, in un’intervista a Class Cnbc, ha spiegato che "non possiamo permetterci a nessun livello che ci siano turbative di sistema: sappiamo bene che se una banca di queste dimensioni va in eccessiva sofferenza si crea un sussulto di sistema le cui ripercussioni vanno oltre i confini del Paese”. In questo senso quindi l’Europa sa l’importanza che riveste Montepaschi. Per Baretta in ogni caso la trattativa dovrebbe avere un esito non negativo.

