SPILLO/ Banco Bpm e Popolare di Bari, le due facce dei disastri bancari renziani

Ci siamo: è il momento della vendemmia. La prima - e chissà per quanto tempo unica - fusione tra due ex banche popolari, della categoria violentata dal governo Renzi con l'obbligo di trasformazione in società per azioni, è già sotto attacco speculativo da parte di "mani forti" che vogliono accaparrarsene il controllo. Era chiaro sin da quando i Rottamatori imposero, incomprensibilmente per decreto, la trasformazione delle cooperative bancarie in Spa: caduto il muro dello statuto cooperativo - con il diritto di voto capitario in assemblea (un voto per testa, a prescindere dalla percentuale di azioni possedute) - le ex-Popolari sarebbero diventate prede degli scalatori internazionali. Difese unicamente dalla minore "appetibilità" delle aziende creditizie: che però, tanto per non privarsi di niente, il governo italiano ha in parte ripristinato, con il decreto salva-banche e i 20 miliardi appostati a tutela della stabilità del sistema.

Si vedrà quando sarà possibile chi ha rastrellato le azioni della neonata Banco Bpm, ossia la fusione tra Banco Popolare e Bpm. Ma è un fatto che la fiammata di acquisti è sospetta. L'ultimo "baluardo" scadrà il 27 marzo prossimo, quando - secondo la legge di riforma - verrà meno il limite dei diritti di voto al 5%, e chiunque potrà assumere il controllo del bancone post-fusione con una miliardata di euro. La terza banca italiana disponibile a due lire. È il più nitido degli effetti voluti dalla riforma, ancorché negati dai legislatori. Insomma, appena possibile, Bpm e Banco Popolare, oggi sposi come Banco Bpm, finiranno sotto le bandiere di qualche fondo internazionale. Auguri e figli maschi. Mentre effetti positivi sistemici della mitica riforma proprio non se ne vedono.

Certo, la Bpm e il Banco Popolare, unite, hanno incassato un "upgrade" del rating da parte di Moody's, e ci sarebbe anche mancato. Ma anche tra gli analisti i più avveduti - come quelli di Intermonte - hanno sottolineato l'importanza della "creazione di un nocciolo duro di azionisti, in quanto questo permetterebbe una maggior continuità e stabilità nella governance del Banco Bpm, potenzialmente scalabile". Altro che il fantomatico fondo del Qatar, mai realmente interessato al Montepaschi, a dispetto dell'ottimismo disguidante sparso sul mercato a piene mani dai proconsoli renziani a Siena. Se appena appena una banca funziona, se è una ex popolare e non ha nessuno che la controlli sotto un tricolore, diventerà preda, e preda di stranieri: Banco Bpm sarà solo la prima.

Ma intanto che questi effetti, largamente previsti e paventati, si approssimano alla pluriannunciata scadenza, ci si avvicina a grandi passi al vero d-day per tutte le otto banche popolari già diventate società per azioni e in particolare per le ultime due - Popolare di Bari e Popolare di Sondrio - che non hanno ancora fatto harakiri. Il 12 gennaio, giovedì prossimo, il Consiglio di Stato avrà una nuova seduta per deliberare nel merito della sospensiva già pronunciata degli effetti della riforma sia sulle banche ex popolari già diventate spa, sia sulle due ultime popolari che ancora devono diventarlo.