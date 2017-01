SPY FINANZA/ I dati che smentiscono le bufale sull'economia

In questo periodo si fa un gran parlare di post-verità, ovvero quelle notizie non vere o verosimili che, spacciate per tali e rese virali, diventano oro colato per le masse che le leggono sul web. Al di là del razzismo elitario congenito a questo ragionamento, visto che si presuppone che la gente sia un ammasso di beoti che continua a farsi infinocchiare da siti bufala senza capirlo, c'è però un problema: se, come sempre più spesso accade, la post-verità si rivela in realtà il vero, non è che qualcuno sta rimestando nel torbido per evitare che venga a galla? Non è che chi propone lotte senza quartiere alle bufale sul web ha semplicemente paura che la verità emerga per quella che è?

Vi faccio un esempio. È di ieri il dato ufficiale in base al quale c'è più ottimismo nella zona euro a dicembre. L'indicatore di fiducia economica dell'Europa a 19 Paesi è infatti salito il mese scorso a 107,8 punti, in rialzo rispetto ai 106,6 di novembre e al di sopra dei 106,8 attesi dal consenso. Lo ha reso noto la direzione generale per gli Affari economico-finanziari della Commissione europea, aggiungendo che nell'area euro l'indice di fiducia delle imprese è salito a +0,1 punti da -1,1 di novembre, anche in questo caso meglio del consenso a -0,4. L'indicatore del settore servizi si è inoltre attestato a 12,9 punti, in rialzo rispetto al mese precedente a 12,1. Infine il dato definitivo dell'indice di fiducia dei consumatori è risultato pari a -5,1 punti dai -6,1 di novembre, in linea al preliminare e al consenso.

Valori negativi, invece, per le vendite al dettaglio europee a novembre: Eurostat ha certificato una flessione destagionalizzata mensile dello 0,4% nell'Eurozona, in linea al consenso, e dello 0,1% nell'Ue a 28 paesi, contro, rispettivamente, il +1,4% e il +1,3% di ottobre. Su base annua, al contrario, i dati hanno confermato un netto rialzo pari al 2,3% nell'Eurozona e al 3,4% nell'Ue. Sul dato mensile ha pesato, in particolare, la flessione del volume delle vendite di beni non alimentari (-0,9%), seguite dal -0,4% di quelle del settore alimentazione, bevande e tabacchi, mentre i carburanti hanno registrato un +0,1%.

Vista così, la questione pare positiva: c'è ottimismo, l'economia pare riprendersi, c'è fiducia da parte delle imprese, l'indicatore più importante di tutti. Poi, però, c'è la post-verità: ovvero, i dati reali che i telegiornali e i giornali non vi dicono, perché la loro missione non è informare, bensì tranquillizzare. In attesa dell'ultimo report della McKinsey sul debito a livello globale, ieri è uscito quello dell'Institute for international finance e sapete qual è la novità? Il debito totale del mondo nei primi nove mesi del 2016 è salito di qualcosa come 11 triliardi di dollari, toccando il nuovo record assoluto di 217 triliardi. E sapete questo cosa significa? Che la ratio debito/Pil a livello glovale ora è al 325%! Che futuro può avere un mondo con un disequilibrio e un indebitamento simile? Eppure ci vendono i dati dell'eurozona che ha maggior fiducia: in cosa? Nel fatto che Mario Draghi e la Bce la tengano artificialmente in vita ancora per un po', immagino.

In termini di composizione, il debito dei soli mercati emergenti nel 2016, a livello di bond governativi ed emissioni di syndacated loans, è salito di tre volte rispetto al livello del 2015 e la parte del leone, come al solito, l'ha fatta la Cina, la quale ha pesato per 710 miliardi dei totali 855 miliardi di nuovo debito emesso. Sarebbe quella l'economia emergente a cui si affida il ruolo di traino dell'economia globale?