MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie Mps. La poltrona traballante di Marco Morelli (oggi 8 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LA POLTRONA TRABALLANTE DI MARCO MORELLI Con la ripresa dell’attività politica di domani, dopo che quindi il periodo delle feste sarà completamente terminato, la questione Monte dei Paschi di Siena tornerà a tenere banco nel dibattito, anche politico. E c’è chi si chiede se Pier Carlo Padoan sarà in grado di tenere Marco Morelli al suo posto. Da più parti sono state infatti chieste le dimissioni dell’amministratore delegato della banca toscana, dopo che l’aumento di capitale sul mercato non ha avuto successo. C’è infatti chi ritiene che Qia, il fondo sovrano del Qatar, non sia mai stato realmente interessato a Montepaschi, ma che nonostante questo i vertici di Rocca Salimbeni abbiano continuato a indicarlo come possibile “anchor investor” per l’intera operazione. Molto probabilmente decisiva per le sorti di Morelli sarà l’operazione di collocamento obbligazionario che dovrebbe già partire a gennaio. Se anche quella non dovesse avere successo, sarà difficile che possa restare a capo di Monte dei Paschi di Siena.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LE VOCI SU CASALEGGIO JUNIOR E WIDIBA Per Giuseppe Turani, noto giornalista che ora dirige il sito Uomini & Business, “c’è qualcosa di sospetto intorno a tutto il can can che circonda il Monte dei Paschi di Siena”. In particolare una rivelazione “che, se non smentita, sarebbe di una gravità eccezionale: roba da intervento immediato della Consob”. Turani scrive infatti che circola la voce che Davide Casaleggio, figlio del noto “guru” del Movimento 5 Stelle “sarebbe interessato a rilevare banca online del Monte Paschi, Widiba, che gestisce sette miliardi di euro di depositi”. Casaleggio junior ha incontrato in effetti l’amministratore delegato di Widiba, ma questo di per sé non significa nulla. “Però qualche sospetto viene. Da una parte Grillo e i suoi pasdaran ogni mattina tirano legnate sul Monte, dall’altra il giovane Casaleggio va a fare un giro di ispezione e annusa che aria tira. Insomma, non è ancora ‘abbiamo un banca’, ma forse la strada è quella”, aggiunge Turani, ritenendo che i soldi del blog di Grillo non bastino a placare certi “appetiti” di ricchezza.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. TESORO PRONTO A COMPRARE COCO BOND DI MONTEPASCHI. Il Giornale aveva ipotizzato che Montepaschi potesse ricorrere ai contingent convertibile bond, ovvero i CoCo bond, per tornare sul mercato obbligazionario, in modo da usare uno strumento che in caso di difficoltà patrimoniali delle banca portasse alla conversione in azioni dei titoli. Ora il quotidiano milanese, citando una fonte finanziaria, scrive che potrebbe essere lo stesso Tesoro ad acquistare i CoCo bond. Nello specifico potrebbe essere messi in campo nell’ambito dell’operazione di ricapitalizzazione da 8,8 miliardi di euro chiesta dalla Banca centrale europea. L’Eurotower dovrebbe comunque dare il via libera a questo tipo di operazione e dunque non è affatto scontato che poi si arrivi a questa soluzione operativa per far fronte alle difficoltà di Montepaschi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PRONTE DUE EMISSIONI DI BOND PER QUATTRO MILIARDI ENTRO FEBBRAIO. Monte dei Paschi di Siena potrebbe emettere molto presto bond fino a 4 miliardi di euro. Secondo quanto riporta Milano Finanza, già a gennaio potrebbe esserci il collocamento di una prima tranche da 1,5-2 miliardi di euro, mentre una seconda, di analogo importo dovrebbe essere messa sul mercato a febbraio. Per partire con la prima emissione bisognerà attendere in ogni caso il decreto attuativo cui sta lavorando il Tesoro per far sì che sia chiara la garanzia pubblica. Dopo queste due prime emissioni, Monte dei Paschi di Siena dovrebbe tornare ancora sul mercato obbligazionario nel 2017, dato che il piano complessivo della banca è quello di raccogliere 15 miliardi di euro. Resta da capire in ogni caso quale potrebbe essere la risposta del mercato all’offerta di questi titoli.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LA “PROFEZIA” DI BEPPE GRILLO SUL BUCO NEI CONTI DELLA BANCA In queste ore in cui il Tesoro sta mettendo ancora a punto il decreto con cui varare l’intervento pubblico in Mps, c’è chi in Rete segnala come già 4 anni fa Beppe Grillo avesse previsto i grossi guai della banca toscana. Si teneva infatti a fine gennaio 2013 l’assemblea straordinaria degli azionisti di Monte dei Paschi e il primo intervento fu proprio del leader del Movimento 5 Stelle che chiamò subito in causa i segretari del Partito democratico per chiedergli conto della situazione già critica in cui versava la banca. E Grillo lanciò poi l’allarme per “un buco nei conti di 14 miliardi”, motivo per cui chiese l’apertura immediata di un’inchiesta. L’allora Presidente del Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo, chiese subito di avere indicazioni su dove arrivasse l’informazione, aggiungendo “qui non c’è nessun buco”. Vista la situazione attuale di Mps, al di là della cifra esatta è difficile dare torto a quelle dichiarazioni di Grillo.

© Riproduzione Riservata.