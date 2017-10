MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e l'allarme di Ruocco sulla commissione banche (oggi, 1 ottobre)

Monte dei Paschi, Lapresse

RUOCCO (M5S): LA COMMISSIONE NASCE MORTA

Il Movimento 5 Stelle continua a ritenere importante quello che sta accadendo intorno alla commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche. Intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus, Carla Ruocco ha infatti ricordato che nessuno dei due vicepresidenti della Commissione stessa, di cui anche lei fa parte, appartiene al Movimento, “l’unica forza politica non invischiata negli scandali bancari”. I vice di Pier Ferdinando Casini sono infatti Renato Brunetta di Forza Italia e Mauro Maria Marino del Partito democratico. Sull’ex Presidente della Camera, la deputata pentastellata ha ricordato che aveva “definito la Commissione una buffonata e ha votato contro, adesso ne è diventato presidente. Casini presidente è la garanzia per far rimanere le cose così come stanno”.

Dunque per Ruocco la Commissione d’inchiesta parlamentare “nasce morta. In un mese scarso di lavoro si farà poco e niente, è una pagliacciata. Tutti i potentati d’Italia e il sistema partitico che fa finta di fare le cose ha l’obiettivo di prendere in giro gli italiani”. Ciò nonostante la deputata fa capire che il Movimento 5 Stelle non ha certo intenzione di alzare bandiera bianca: “Noi ce la metteremo tutta, chiederemo subito l’audizione di Ghizzoni per la vicenda Boschi-Banca Etruria. Vorremmo fare luce anche sulle responsabilità di Bankitalia e Consob, oltre al caso di Monte dei Paschi, e le banche venete. Sarà molto difficile far venire alla luce qualcosa, ma noi non molliamo”. Non resta che aspettare quindi l’inizio dei lavori della Commissione.

PROCESSO RINVIATO AL 10 NOVEMBRE

L’udienza a carico di Alessandro Profumo ex presidente della banca Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola ex amministratore delegato e Paolo Salvadori ex presidente del collegio sindacale è stata nuovamente rinviata in una seduta che si terrà il prossimo 10 novembre. Si tratta del secondo rinvio dopo quello dello scorso 5 luglio. I capi di accusa a carico dei tre sono di aggiotaggio e falso in bilancio per la presunta contabilizzazione non corretta dei derivati Santorini e Alexandra nei bilanci dello storico istituto di credito senese. Inoltre il Giudice per l’udienza preliminare ha disposto la riunificazione del procedimento nei confronti di Banca Monte dei Paschi, che al momento è indagata per responsabilità amministrativa assieme a quello che vede impelagati gli ex soci della stessa banca. Infine, sembra che i legali di Profumo, Viola e Salvadori hanno evidenziato al Gup la disponibilità dei loro assistiti ad essere ascoltati.

© Riproduzione Riservata.