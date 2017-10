BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: a Piazza Affari occhi puntati sulle banche (10 ottobre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI, OCCHI PUNTATI SULLE BANCHE

Giornata abbastanza scarna dal punto di vista macroeconomico quella di oggi. Alle 10:00 si inizierà con la produzione industriale italiana nel mese di agosto. Le attese sono per un incremento dello 0,2%, in leggero miglioramento rispetto a luglio. Alle 10:30 toccherà alla produzione industriale inglese nel mese di agosto: le attese sono per un aumento dello 0,2%. Nel pomeriggio, invece, non sono previsti particolari dati dagli Stati Uniti: da segnalare solo un'asta di Buoni del Tesoro con scadenza a un anno. Le attese sono per un rendimento pari all’1,24%. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,38% a 22.460 punti. La seduta ha visto soffrire ancora i titoli bancari: Intesa Sanpaolo ha ceduto lo 0,61%, Unicredit ha limato le perdite con un ribasso dello 0,17%, Banco Bpm ha ceduto il 2,75%, mentre Ubi Banca ha lasciato sul terreno l'1,26%.

Molto bene, invece, Mediaset grazie alle indiscrezioni su un possibile accordo su un risarcimento da parte di Vivendi. Il titolo di Cologno Monzese ha guadagnato l’8,34%. Bene anche Enel che è salito dell’1,83% e Ferrari che ha guadagna più del 3,4%. Male Pirelli che ha perso più di due punti percentuali. Lo spread fra Btp e Bund si è allontanato sempre più dai 180 punti base, chiudendo a quota 172 punti. In netta diminuzione anche il rendimento del Btp decennale che è stato pari al 2,17%.

