BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari in balia delle banche (12 ottobre 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

LA BORSA OGGI: PIAZZA AFFARI IN BALIA DELLE BANCHE

Giornata con pochi dati macroeconomici quella di oggi. Alle 8:45 sarà comunicato l'indice dei prezzi al consumo in Francia per il mese di settembre. Alle 11:00 la produzione industriale dell'Eurozona nel mese di agosto. Alle 11:30 un'asta di Btp con scadenza a 30 anni con rendimenti quasi al 3%. Alle 14:30 dagli Stati Uniti, l'indice dei principali prezzi di produzione per il mese di settembre. Sempre alla stessa ora, le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti: le attese sono pari a 251 mila unità, in calo rispetto alla scarsa settimana. Alle ore 17:00 le scorte di petrolio greggio. Ieri Piazza Affari ha messo a segno un rialzo dello 0,97%, portandosi a 22.552 punti. La giornata era iniziata bene per poi calare durante la mattinata. Nel pomeriggio, tuttavia, grazie a dei rumors che parlano di un ammorbidimento dei toni della Bce sugli Npl, il settore bancario ha trascinato l'indice italiano al rialzo. Banco Bpm ha guadagnato il 4,8%, Ubi Banca il 3,5% e Unicredit il 2,1%. Lo spread è calato e si è attestato a 170 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,17%.

