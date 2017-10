DECRETO FISCALE/ L’antipasto di una “assurda” Legge di bilancio

Pier Carlo Padoan (Lapresse)

Aveva detto da Washington il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che ne è il padre politico: “Mi sembra una Legge di bilancio compatta ed efficace”. Contento lui. In realtà, no: è - anzi sarà: il governo l’approverà lunedì prossimo - un documento senza infamia, certo, ma anche senza lode. Che mantiene la cruciale promessa di neutralizzare la minacciosa prospettiva dell’aumento delle aliquote Iva, e non è poco. Ma non riesce a fare altro. Lo si capisce dalle linee guida approvate ieri dal Consiglio dei ministri, in un decreto fiscale che anticipa alcune mosse sostanziali.

Per scongiurare l’aumento dell’Iva, che varrebbe 15,3 miliardi per il 2018, il governo ha iniziato ieri a racimolare il primo miliardo da altre fonti: sostanzialmente l’ennesimo “condonicchio”, cioè la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, che consentirà di rientrare nei termini ai contribuenti “distratti” che non hanno potuto onorare le rate scadute, ma che versando il dovuto entro il 30 novembre potranno ancora farlo; e darà un’altra possibilità a chi si è visto rifiutare la sua rottamazione non avendo pagato tutte le rate del precedente piano di rateizzazione. E infine, si riapriranno i termini della rottamazione per tutte le cartelle Equitalia spedite nel primo semestre 2017. Diciamolo: niente di esaltante, niente di strutturale, l’ennesimo espediente.

La notizia vera - per modo di dire - è nei dettagli: si è appreso che l’ultima “voluntary disclosure” dei capitali illegalmente esportati - che riguardava contanti e oggetti preziosi - ha mancato il suo obiettivo di gettito. Per compensare il buco, si spremerà dai giochi legali altri 450 milioni nel 2017 e altri 380 l’anno prossimo, estendendo la concessione sul Gratta e Vinci. E intervenendo sullo split-payment dell’Iva, che verrà esteso a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione: si tratta di quel meccanismo per il quale lo Stato versa direttamente l’imposta a se stesso, e quindi la intasca prima.

Nel decreto di ieri, però, vengono previste anche alcune altre spese: c’è il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per le imprese, nella misura di 350 milioni di euro e l’istituzione di un Fondo per le grandi imprese in crisi, che potrebbe in teoria investire anche in Ilva e in Alitalia. Altre spesucce: le bonifiche di Bagnoli e Matera, soldi ad alcuni istituti sanitari come il Bambin Gesù (9 milioni), l’Ircss Santa Lucia (11), il Centro di Adroterapia oncologica (12,5), e il rifinanziamento delle missioni di pace all’estero per 114 milioni.

Di fatto, insomma, quei 18 miliardi di “scampata Iva” sono ancora tutti da trovare e si sa che il grosso dovrebbe arrivare dal recupero dell’evasione fiscale, il che - nel Paese dello spesometro inapplicabile - sembra francamente una pia illusione. Del resto, diciamolo: con la prospettiva che il Presidente Sergio Mattarella sciolga le Camere il 26 dicembre per consentire il voto politico entro marzo, questo governo deve varare una Legge di bilancio che poi altri gestiranno. Politicamente assurdo.

Quel che però Gentiloni e Padoan non possono eludere è l’obbligo di incassare dall’Ecofin l’ok sulle misure anti-Iva: in questo senso, i provvedimenti che emergeranno lunedì dalla Legge di bilancio vera e propria saranno cruciali. Anche perché - come il ministro ha detto sempre parlando a Washington, cioè a margine della riunione del Fondo monetario internazionale - “le idee dei ministri di Ecofin non sono sempre coincidenti” sul margine di discrezionalità da concedere agli Stati finanziariamente più in difficoltà… Ma si sa che dalla Germania spira un vento gelido sui conti pubblici italiani, gravati da un debito pubblico oltre il 130% del Pil, che dovrebbe essere avviato al rientro con un’energia auspicabilmente molto maggiore. I tempi in cui l’ex ministro tedesco delle Finanze Schaeuble era considerato l’aquila tedesca nemica dell’Italia sembrano oggi da rimpiangere, vista la forza che ha acquisito - per la vittoria elettorale dei liberali - il presidente della Bundesbank Weidmann all’orecchio della Cancelliera Merkel.

Intanto, l’ok europeo sembra riguardare uno sforamento dello 0,3% del Pil per il deficit: poco, occorre spuntare di più. Da lunedì si comincia. Se ce la farà entro l’anno ad avere la benedizione comunitaria, il governo Gentiloni potrà davvero andare negli spogliatoi di fine partita.

