FINANZA/ Il segreto dietro il boom di Bitcoin e criptovalute

Pixabay

Gli operatori delle criptovalute sono in fermento. E il fermento sembra positivo, visto che il prezzo del Bitcoin è arrivato alla soglia dei 5900 dollari. Sembra una follia, ma questa è la realtà di un mercato folle, che non bada ai contenuti, ma solo ai profitti, non importa in che modo maturati. Tanti comprano Bitcoin, il prezzo sale e allora tanti altri comprano sempre più Bitcoin. Ma come è iniziato tutto ciò?

L'avventura del Bitcoin è iniziata nel lontano 2009, quando un ignoto programmatore ha pubblicato un documento e un software che mostra un esempio di quanto contenuto nel documento. Tale software permette lo scambio di informazioni (di qualsiasi tipo) tra due terminali (computer) senza bisogno di un server (in linguaggio tecnico si chiama "comunicazione peer to peer"). E questa comunicazione ha la particolarità di essere particolarmente sicura, perché il software in questione crea dei blocchi e li concatena in maniera irreversibile perché viene utilizzata una funzione di criptazione irreversibile. Questa catena di blocchi e le sue regole di costruzione costituiscono la cosiddetta "blockchain" (catena di blocchi) nella quale ogni utilizzatore ha la possibilità di inserire proprie informazioni, ma nessuno ha la possibilità di modificare quelle precedenti, perché gli altri computer della rete rifiuterebbero le modifiche introdotte.

Non me ne vogliano gli esperti: questa appena data è una descrizione molto approssimativa del funzionamento del Bitcoin, ma è anche la descrizione del suo successo. Infatti, quelle che ho chiamato "informazioni" nella rete Bitcoin non sono altro che le transazioni di questa moneta inventata. La generazione dei Bitcoin avviene in questo modo: i partecipanti alla rete hanno la possibilità di collaborare al lavoro di verifica di tutte le transazioni presenti, in modo da rendere la rete sicura: tale lavoro (detto "mining", per cui chi lo svolge è chiamato "miner") viene premiato con questa moneta puramente elettronica e puramente convenzionale all'interno della rete stessa. Ma i partecipanti alla rete sono persone reali che hanno iniziato a scambiarsi anche beni e servizi in cambio di Bitcoin, così questa moneta elettronica e criptata (da qui il nome di criptovaluta) ha iniziato ad acquisire un valore reale e a essere scambiata anche in dollari. Quindi il prezzo ha iniziato a salire e ha attirato l'interesse di qualche speculatore: ormai sono noti i casi di alcuni che hanno costruito piccole fortune proprio speculando sulla moneta Bitcoin.

Ma non è tutto qui. Infatti, dopo l'iniziale successo del Bitcoin tanti altri hanno iniziato a creare altre criptovalute per promuovere anche propri progetti o idee di business: il fenomeno si è diffuso e ora è in piena esplosione, tanto che il sito specializzato Coin Market Cap ne conta oltre 1100; e continuano a crescere. Il fenomeno può apparire bizzarro, ma non lo è affatto; o quanto meno non è meno bizzarro delle monete ufficiali (dollaro, euro, yen, ecc.) poiché tutte queste poggiano sulla stessa ambiguità non risolta, quella ambiguità che nasce dalla mancata risposta alle domande fondamentali: che cos'è la moneta? Perché e in quali condizioni è giusto (o sbagliato) creare moneta?

In questi ultimi due anni la Bce ha creato un fiume di denaro, circa 60 miliardi di euro al mese (ma fino al qualche mese fa erano 80): perché lo ha fatto? Lo ha fatto per salvare il sistema bancario e preservare la stabilità del sistema finanziario. Non voglio dire che questo sia sbagliato, però voglio dire che salvare il sistema senza risolvere i problemi del sistema e senza applicare dei correttivi non porterà a nulla di buono, prima o poi. L'economia reale ha bisogno di altro. E il problema del calo degli stipendi e della disoccupazione (e del calo inevitabile dei consumi) non si può risolvere così, come se la semplice stampa di moneta fosse la soluzione.

Hanno tolto le monete nazionali, lasciando un vuoto che ora altri sistemi monetari stanno occupando. Ma non è una novità, almeno storicamente. Quando un sistema monetario non funziona, la gente si ingegna e trova un altro sistema per continuare a scambiarsi beni e servizi. Ovviamente tutto questo è malvisto dal sistema bancario ufficiale, che non ha mancato in questi anni di lanciare accuse grottesche. La più in voga è quella di favorire la compravendita di armi e droga (perché le criptovalute permettono l'anonimato delle transazioni). Ma si tratta di un'accusa ridicola poiché le criptovalute sono nate e diffuse da pochissimo e quindi come facevano prima i trafficanti di droga e armi? Semplice, usavano il sistema bancario ufficiale. E allora l'accusa da parte di alcuni banchieri di favorire il pagamento di armi e droga (e ogni altro traffico illecito) assomiglia più che altro all'accusa isterica di chi teme di perdere i propri migliori clienti.

C'è anche da dire che tra i banchieri alcuni hanno capito le potenzialità straordinarie della tecnologia blockchain e diverse istituzioni hanno iniziato a sperimentare l'utilizzo nelle transazioni interbancarie. Questo è il caso per esempio della Banca centrale di Singapore. Inoltre, in Giappone il Bitcoin è diffusissimo e le autorità l'hanno riconosciuto come forma di pagamento. Nel frattempo la Borsa di Mosca sta testando la tecnologia per permettere il trading sulle criptovalute e l'India sta pensando a una criptovaluta come moneta nazionale.

Insomma, il mondo delle criptovalute è in fermento e varrà la pena di seguire il fenomeno, perché sicuramente rivoluzionerà la finanza e l'economia nel prossimo futuro.

© Riproduzione Riservata.