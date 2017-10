MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il processo agli ex vertici (oggi, 15 ottobre)

Monte dei Paschi, Lapresse

IL PROCESSO CONTRO GLI EX VERTICI

Non c’è solo il caso di David Rossi a legare Mps alle vicende giudiziarie. Sull’ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi la Procura di Siena ha già archiviato in due circostanze le indagini, ritenendo che l’uomo si sia suicidato. Il clamore riportato sulla vicenda dalla trasmissione Le Iene e dalle dichiarazioni dell’ex Sindaco della città Piccini, potrebbero però portare a una riapertura del caso. In attesa di novità su questo fronte, c’è da registrare che alla Corte di appello di Firenze si è tenuta venerdì l’udienza relativa al processo contro gli ex vertici di Mps, ovvero l’ex Presidente Giuseppe Mussari, l’ex Direttore generale Antonio Vigni e l’ex capo area finanza Gianluca Baldassarri. Il Procuratore Generale Vilfredo Marziani ha chiesto sette anni per Mussari e sei anni per gli altri due imputati a fronte delle condanne inflitte dal Tribunale di Siena a tre anni e sei mesi per concorso in ostacolo alla vigilanza.

Come evidenzia Toscana24, portale legato a Il Sole 24 Ore, si tratta delle stesse richieste fatte nell’ottobre del 2014 dai magistrati titolari dell’inchiesta sul derivato Alexandria, in particolare sul contratto tra Mps e Nomura che era nascosto nella cassaforte di Vigni. Insieme a Marziani c’erano proprio due dei tre sostituti procuratori che avevano seguito l’inchiesta e che avevano fatto ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale di Siena. La prossima udienza è fissata per il 2 novembre e toccherà alla difesa parlare. Il Presidente della Corte, Maria Luisa Romagnoli, ha anche annunciato che la successiva udienza per eventuali repliche non si terrà il 20 novembre, ma il 7 dicembre.

© Riproduzione Riservata.