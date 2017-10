BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta a quota 22.500 (16 ottobre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 22.500

Giornata molto scarna a livello macroeconomico quella di oggi: non sono infatti previsti dati rilevanti né dall’Europa, né dagli Stati Uniti. Di prima mattina è previsto l'indice dei prezzi al consumo cinesi per il mese di settembre: gli analisti prevedono una crescita dello 0,4%, in linea con il mese precedente. Alle 11:00 la bilancia commerciale dell'Eurozona. Poi, alle 14:30, dagli Stati Uniti, l'indice manifatturiero del NY Empire State: il consensus è posto a 20,45 punti per il mese di ottobre. Da segnalare, infine, alle 15:00 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a sei mesi e con tassi previsti a -0,63%. Venerdì Piazza Affari ha archiviato l'ultima seduta della settimana con un timido rialzo dello 0,07%, restando quindi intorno ai 22.400 punti.

Ancora una volta a penalizzare il Ftse Mib è stato principalmente il settore bancario per via delle incertezze dovute alle possibili nuove regole sugli Npl. In questo contesto, l'unica banca a chiudere in positivo è stata Intesa Sanpaolo che ha guadagnato lo 0,07%. Male invece Banco Bpm che ha ceduto l'1,37% mentre Ubi Banca ha lasciato sul terreno lo 0,96%. Bene Mediaset che continua a beneficiare dei rumors sulla possibile risoluzione dell'affare Premium con Vivendi: il titolo ha guadagnato l'1,92%. Seduta molto positiva anche per Telecom Italia che ha messo a segno un progresso dell'1,8%. Lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto di appena un punto base, attestandosi a quota 166. Un calo maggiore si è notato sui rendimenti, con il Btp decennale che si è attestato al 2,08%.

© Riproduzione Riservata.