LEGGE DI BILANCIO 2018/ Tra Iva, bonus e pensioni una manovra senza "titoli da giornale"

Ieri il Governo ha varato la Legge di bilancio 2018. Non sembrano esserci provvedimenti importanti e simbolici nella manovra. Il commento di SERGIO LUCIANO

17 ottobre 2017 Sergio Luciano

Paolo Gentiloni (Lapresse)

LEGGE DI BILANCIO 2018. “Niente lacrime e sangue”, si vanta Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio. E non gli si può dare torto: “Qualche mese fa si diceva che non avremmo saputo come affrontare la situazione, invece abbiamo oggi una manovra snella, che sarà utile per la nostra economia”, aggiunge. Snella, è snella. E visto che introduce un bonus fiscale per la ristrutturazione di prati e giardini, la si potrebbe definire anche “manovra verde”: sempre meglio che una manovra “al verde”. Però anche una manovra vegana, addirittura, perché di elementi nutrienti ne contiene pochini.

I punti oggettivamente a favore della manovra Gentiloni-Padoan approvata ieri dal Consiglio dei ministri - punti ottimali, pur se favoriti dalla congiuntura economica miracolosamente ripartita -sono indubbiamente la possibilità di scongiurare l’aumento dell’Iva che l’Europa avrebbe imposto se il deficit tendenziale fosse aumentato, e questo evitando anche, come ha sottolineato il ministro dell’Economia “l’introduzione di nuove tasse, gabelle, accise, obiettivo che abbiamo raggiunto, impegno che è stato mantenuto”.

Qui Gentiloni si è confermato leale e signorile anche nei confronti di chi notoriamente non condivide mai nessuno dei due atteggiamenti: “Credo sia evidente che le riforme avviate dal governo Renzi - ha detto - e che noi abbiamo proseguito e soprattutto l’impegno di lavoratori, imprese, famiglie, hanno contribuito, con il contesto internazionale favorevole, a una situazione molto più positiva”. Ora, il guaio è che lo stop all’aumento dell’Iva (che resta quindi ferma al 22%) costerà 15,7 miliardi di euro. Da dove verranno pescati?

È questa l’area grigia di un insieme di misure per il resto piuttosto nitide. Si sa che le coperture ammontano a 8,6 miliardi, di cui 3,5 miliardi sono tagli di spesa e 5,1 miliardi da entrate aggiuntive. La parte del leone la fa il nuovo condono fiscale ribattezzato, cioè la rottamazione delle cartelle e delle liti, con cui si prevede di incassare complessivamente 6 miliardi e 200 milioni di euro, di competenza in parte 2017. Si prevedono poi tagli per un miliardo e 92 milioni alle spese dei ministeri. Su tagli alle spese ci sarà - c’è da scommettere - il solito tira-e-molla tra ministri, ma 3,5 miliardi non sono poi un’enormità.

Una norma qualificante della manovra consiste nello sgravio contributivo per chi assume non solo i giovani, ma anche le persone fino ai 34 anni, pari al 50% dei contributi per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, anche se si sta tentando di allargare anche agli autonomi. Non è stato ancora deciso il dettaglio dell’ampiezza della platea sociale assistita e dei termini di durata degli sgravi, da questi dettagli dipenderà probabilmente anche il tetto allo sconto, tra i 4.030 e i 3.250 euro. Per il Sud gli sgravi dovrebbero salire al 100%, come sono già oggi, purtroppo con esiti modesti. Qualche dispettuccio arriverà dalle norme anti-evasione: multa di 30 euro per i negozianti che non rispetteranno l’obbligo di accettare pagamenti con moneta elettronica, il bancomat soprattutto. Dal 2019, sempre in chiave antievasione, diventerà obbligatoria anche la fatturazione elettronica per le imprese.

E poi un altro po’ di misure “di fino”: l’assunzione di 1.500 ricercatori universitari, attualmente precari; nuove forme di incentivazione degli anticipi pensionistici, la cosiddetta “Ape sociale”, senza però toccare i vincoli anagrafici previsti attualmente dalla legge Fornero. Infine, di sicuro gradimento nelle città, cioè il “Bonus verde” consistente in una detrazione del 36% delle spese sostenute per sistemare “a verde” le “aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private, di qualsiasi genere” (ossia terrazzi e giardini, anche condominiali, ndr) anche mediante impianti di irrigazione, nonché a lavori di recupero del verde di giardini di interesse storico”.

Benissimo, sul serio: tutte cosette meritevoli. Cosette, però. Che è poi esattamente quanto ci si poteva attendere da una finanziaria pre-elettorale, in una congiuntura politica di clamorosa incertezza e con un ciclo economico che per nostra buona fortuna ha deciso di ripartire, indipendentemente dai partiti e dal Palazzo.

