MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, rinnovata partnership con Compass (oggi, 17 ottobre)

17 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

RINNOVATA PARTNERSHIP CON COMPASS

Monte dei Paschi ha rinnovato la partnership con Compass, che prevede la distribuzione dei finanziamenti della società di credito al consumo del gruppo Mediobanca nelle filiali della banca toscana. L’accordo prevede che oltre ai tradizionali prestiti presso gli sportelli Mps si possa utilizzare la cessione del quinto attraverso Futuro, la società controllata da Compass specializzata in questa tipologia di finanziamenti. Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, ha espresso soddisfazione per il rinnovo di questa collaborazione, giudicata importante in quanto “fondata su una profonda intesa professionale e commerciale e che ci consente di rafforzare il presidio territoriale, incrementando allo stesso tempo la nostra quota di mercato nel credito al consumo”.

L’amministratore delegato di Monte dei Paschi, Marco Morelli, ha invece sottolineato come il rinnovo della partnership “permetterà al gruppo Montepaschi di rafforzare la propria offerta con maggiori soluzioni per durata, entità e tipologia di finanziamento, in modo da soddisfare ulteriormente le esigenze della propria clientela”. Il numero uno di Rocca Salimbeni ha anche ricordato che l’intesa “prevede anche l'introduzione di processi digitali integrati nei canali internet della Banca, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di contatto con i clienti, riducendo i tempi di servizio e di interazione e in linea con il nostro piano industriale”. Grazie al rinnovo della partnership, Compass offre i propri prodotti in 6.350 sportelli di oltre 50 banche italiane, senza dimenticare le 169 filiali proprie e gli accordi con 30mila esercizi commerciali e 12mila uffici postali.

I PRIMI PASSI PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEGLI NPL

In queste ultime settimana si discute molto di Npl, visto che la Bce è pronta a varare nuove regole in materia che potrebbero essere penalizzanti per le banche italiana. Mps, prima ancora della ricapitalizzazione precauzionale, ha previsto la cessione di un importante portafoglio di crediti deteriorati. E, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, è stata avviata la procedura per iniziare la cartolarizzazione di 26,1 miliardi di Npl. A guidare questa operazione per conto di Quaestio e Cerved dovrebbe essere Enrico Maria Fagioli, che ha lavorato per Monte dei Paschi, proprio come responsabile dei crediti e asset problematici, fino all’inizio del 2017, quando si era poi trasferito insieme a Fabrizio Viola alla Banca Popolare di Vicenza, dove era diventato vicedirettore generale. Per la cartolarizzazione di questi Npl saranno in campo, come financial arranger, ben sei banche: Mediobanca, Jp Morgan, Deutsche Bank, Monte dei Paschi Capital Services, Hsbc e Credit Suisse).

Metà dei crediti deteriorati sarà gestita dalla piattaforma Sirio, posseduta pariteticamente da Quaestio e Cerved, mentre un 30% sarà affidato a doBank e il restante 20% verrà assegnato ad altri operatori specializzati. Sono anche stati presi contatti con Moody’s e Dbrs per sottoporgli i titoli senior peer l’assegnazione delle Gacs. Il quotidiano di Confindustria fa anche un punto sul ritorno di Monte dei Paschi in Borsa, spiegando che la Consob ha formalmente tempo fino al 20 ottobre per esaminare la documentazione inviata dalla banca toscana. Dunque il rientro a Piazza Affari potrebbe avvenire già la settimana prossima o quella successiva.

