BOND ESSELUNGA/ Oggi il debutto: l’offerta ha superato il miliardo, rifinanziati i prestiti (ultime notizie)

Bond Esselunga, oggi il debutto nel mercato finanziario: l'offerta ha superato il miliardo in collocamento, le ultime notizie e gli aggiornamenti. Rifinanziati i prestiti

18 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Esselunga (LaPresse)

Il debutto è di certo tutt’altro che negativo per il bond emesso da Esselunga per la giornata di oggi sul Mercato azionario: libri aperti per il collocamento dell’obbligazione di una delle catene di Supermarket più famosi e produttive del nostro Paese, dopo un roadshow che di fatto ha presto tutte le principali piazze finanziarie europee. Come avverte il Sole 24 ore nel suo ultimo focus sulla situazione del mercato obbligazionario, stamane è partita l’operazione di collocamento del prestito «per complessivi un miliardo di euro che servirà in primis a rimborsare il finanziamento bancario acceso per l'acquisto della maggioranza di Villalta Partecipazioni, il veicolo cioè in cui sono raccolti 83 immobili utilizzati dalla catena di supermercati». Sono cento investitori tra cui compagnie di assicurazioni, fondi pensioni e altri gruppo istituzionali europei ad aver aderito al lancio del bond in casa Caprotti: «Oggi quell' interesse si dovrà trasformare in ordini di acquisto alla Borsa di Lussemburgo dove sarà quotato il primo bond dei supermercati italiani che avrà una taglia di circa un miliardo a fronte di un buon «appetito» degli investitori europei», scriveva il Corriere della Sera stamattina prima delle cifre interessanti raggiunte sul mercato delle obbligazioni.

RIFINANZIATI I PRESTITI

Nulla da dire, è piaciuto e molto il fattore Esselunga ai mercati europei, e non solo: «ha giovato il rating incassato da Standard & Poor, che ha dato un giudizio BBB- con outlook stabile, e da Moody' s che ha votato Baa2 con outlook negativo, che gli analisti motivano con l' assenza di diversificazione geografica del gruppo, il primo privato per dimensioni in Italia che chiuderà l' anno con ricavi a un passo dagli 8 miliardi (7,5 un anno fa), sulla scia di un fatturato cresciuto del 3% a settembre». Ma questo, per Esselunga significa in prima battuta la possibilità raggiunta di poter rifinanziare i due terzi degli 1,5 miliardi di prestito bancario di luglio finalizzato al riassetto tra gli eredi di Caprotti e la riorganizzazione del gruppo. Secondo quanto spiega il Sole 24 ore con l’agenzia Radiocor, il bond di collocamento è composto da due tranche da 500 milioni ciascuna: «una con scadenza 6 anni (ottobre 2023) e l'altra a 10 anni (ottobre 2027). Le indicazioni iniziali di prezzo sono tra 90-95 punti base sopra il midswap per l'emissione a 6 anni e di uno spread in area 135 punti sopra il midswap per quella a 10 anni».

© Riproduzione Riservata.