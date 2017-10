BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende Draghi (18 ottobre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari cercherà un rimbalzo. C'è attesa intanto per le parole di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

18 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI

La giornata di oggi offre alcuni spunti macroeconomici interessanti per i mercati. Alle 10:10 ci sarà un discorso di Mario Draghi sulle riforme strutturali nell’area euro. Tuttavia si cercherà di carpire qualche sfumatura su quella che potranno essere le decisioni del board della Bce di settimana prossima. Alle 10:30 il tasso di disoccupazione inglese per il mese di agosto: gli analisti non si attendono particolari variazioni e dovrebbe attestarsi al 4,4%. Alle 14:30, dagli Stati Uniti, arriveranno i dati sui permessi di costruzione rilasciati nel mese di settembre. Alle 16:30, invece, le scorte di petrolio greggio. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,4% a quota 22.337 punti. Male Banco Bpm che ha ceduto l'1,59% e Bper che ha perso l'1,13%. In discesa anche Ubi Banca che ha ceduto lo 0,97% e Intesa Sanpaolo che ha perso solo lo 0,28%.

A fare bene in questa giornata, invece, sono stati i titoli legati all'energia: A2A ha guadagnato lo 0,77% mentre Enel ha portato a casa un guadagno dello 0,68% dopo aver sfiorato un rialzo superiore al punto percentuale. Male Fca che ha ceduto l'1,47% dopo il dato negativo delle nuove immatricolazioni in Europa. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 163 punti base. In calo il rendimento del Btp decennale, che si è attestato all'1,999%.

