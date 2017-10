MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, una nuova richiesta per il ritorno in Borsa (oggi, 18 ottobre)

18 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

NUOVA RICHIESTA PER IL RITORNO IN BORSA

È da quando si è concretizzata la ricapitalizzazione precauzionale che ci si chiede quanto Mps tornerà a essere quotata in Borsa. Una domanda che interessa in modo particolare chi è in possesso delle azioni della banca toscana, che ancora non ha ben chiaro qual è l’effettivo valore dei propri titoli. Secondo quanto riporta Repubblica, la Consob ha chiesto delle integrazioni al prospetto presentato da Monte dei Paschi per il ritorno a Piazza Affari. Il quotidiano romano riporta le dichiarazioni di un consulente, secondo cui il documento sarebbe ritenuto migliorabile “su alcuni punti, specie nel collegamento tra i due negozi sottostanti l’operazione: la ‘transazione’, con cui i vecchi obbligazionisti coinvolti nelle perdite (burden sharing) rinunciano al diritto di rivalersi, e ‘l’offerta pubblica di scambio’ con cui i loro bond diventeranno azioni della banca”.

Potrebbero non esserci tuttavia ritardi significativi nel ritorno alla Borsa se Mps consegnerà rapidamente l’integrazione richiesta e la Consob autorizzare il ritorno sul mercato entro la fine della settimana. Non si dispera nella possibilità che possa essere anche lunedì 23 ottobre il fatidico giorno del ritorno di Monte dei Paschi in Borsa. Repubblica ricorda anche che le indiscrezioni e il giudizio di alcuni analisti scommettono su un valore delle azioni intorno ai 4,3 euro. Molto probabile poi che ci sia parecchia volatilità sul titolo nelle prime sedute, considerato che non sono pochi i detentori di bond subordinati che si sono ritrovati con in mano azioni di Monte dei Paschi di Siena, e devono valutare se conservarle o venderle al miglior prezzo.

