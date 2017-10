BANDA ULTRA-LARGA/ Avviata sperimentazione 5G a Prato e L’Aquila

Open Fiber e Wind Tre hanno deciso di realizzare un progetto a Prato e L'Aquila per realizzare città a 5G, con la nuova tecnologia di connettività per le utenze

19 ottobre 2017 Bruno Zampetti

L’AQUILA E PRATO CITTÀ 5G

La tecnologia fa passi da gigante e anche per i collegamenti internet è già pronta la nuova tecnologia 5G. Open Fiber e Wind Tre vogliono ora riuscire a costruire delle “città 5G” e per questo, dopo essersi aggiudicate a settembre il bando pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico, hanno deciso di realizzare un progetto sperimentale pre-commerciale a Prato e L’Aquila. Nello specifico, come evidenzia Adnkronos, la sperimentazione 5G riguarderà la porzione di spettro 3.6-3.8 GHz nell’area 2 di Prato e L’Aquila (attraverso l’utilizzo dei diritti d’uso delle frequenze da 3.7-3.8 GHz) e durerà fino al 31 dicembre 2021. Nei progetti saranno coinvolte le Università di Firenze Polo di Prato, L’Aquila, Genova e Bologna, oltre a centri di ricerca e aziende. Entrambi i progetti operano in sinergia con lo sviluppo di reti 5G, che prevedono una presenza capillare presenza dei siti radio in grado di gestire un numero alto di dispositivi.

I VANTAGGI DELLA RETE 5G

La rete 5G potrà migliorare il sistema di assistenza alla salute, ottimizzare la distribuzione dell’energia elettrica e garantire ai cittadini una maggiore sicurezza, grazie a sistemi di videosorveglianza e di viabilità intelligente. La sperimentazione presenta delle caratteristiche che potrebbero essere replicate a livello nazionale e persino europeo. Oltre a questo progetto, Open Fiber sta realizzando una rete in fibra ottica che raggiunge gli appartamenti, in grado di raggiungere velocità fino a 1 Gigabit al secondo, mentre Wind Tre sta precedendo a un piano di integrazione e ammodernamento della rete che porterà alla nascita di un’infrastruttura con più di 21mila siti radio operanti con tecnologie 2G, 3G, 4G, 4.5G su tutto il territorio italiano.

