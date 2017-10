BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende i dati Usa (19 ottobre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari guarda oggi agli Stati Uniti, dove saranno diffusi i dati sui sussidi di disoccupazione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

19 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI USA

Oggi saranno diffusi alcuni dati macroeconomici interessanti. Alle 10:30 è previsto quello sulle vendite al dettaglio per il mese di settembre in Gran Bretagna: il consensus prevede una diminuzione dello 0,1%, in netta controtendenza rispetto al mese precedente. Alle 10:50 un'asta di Bonos spagnoli con scadenza a 10 anni: le attese sono per tassi di rendimento all'1,36%. Alle 14:30 dagli Stati Uniti, il dato settimanale delle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione: le attese sono per un incremento di 240 mila unità, in leggero calo rispetto alla settimana precedente. Alla stessa ora l'indice di produzione della Fed di Filadelfia per il mese di ottobre: dovrebbe attestarsi a 22 punti, in calo di 1,8 punti rispetto al mese di settembre.

Piazza Affari ieri ha chiuso con un rialzo dello 0,08% a quota 22.354 punti, con un andamento ancora poco convincente dei titoli bancari. A fare bene è stata Intesa Sanpaolo che nelle ultime ore di contrattazione è riuscita a risalire e archiviare la seduta con un rialzo dello 0,77%. Meno bene Unicredit che però ha comunque guadagnato lo 0,29%. In positivo Banco Bpm che ha fatto segnare un rialzo dello 0,92%. Male, invece, Ubi Banca che è calata dell'1,23%. In netto calo, invece, Saipem che ha lasciato sul terreno il 2,8%. Lo spread fra Btp e Bund non è salito a 165 punti base. In leggero rialzo il rendimento del Btp a dieci anni che si è attestato al 2,04%.

© Riproduzione Riservata.