MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la lettera a Mattarella dell’Associazione Buongoverno (oggi, 19 ottobre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, la lettera a Sergio Mattarella dal Presidente dell’Associazione Buongoverno. Ultime notizie live di oggi 19 ottobre 2017

19 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

ASSOCIAZIONE BUONGOVERNO MPS SCRIVE A MATTARELLA

Domani Sergio Mattarella sarà a Siena per l’inaugurazione del 33° Congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati. Per l’occasione, Maria Alberta Cambi, Presidente dell’Associazione Buongoverno Monte dei Paschi, ha deciso di scrivere una lettera aperta al Capo dello Stato per chiedergli un incontro. “Come soci azionisti e rappresentanti dell’Associazione piccoli Azionisti per il Buongoverno della Banca Monte dei Paschi di Siena, in vista della Sua graditissima prossima presenza a Siena, in occasione del convegno dell’Anm, Le richiediamo, nell’ambito dei suoi impegni istituzionali, un breve incontro nel corso del quale vorremmo poterLe esprimere alcune perplessità e timori in merito all’andamento di alcuni rami di indagine che riguardano la crisi dell’Istituto senese, che spicca per dimensioni e gravità”, si legge nella missiva.

Dalla quale si evince la forte richiesta di riuscire a raggiungere la verità circa le responsabilità che hanno portato Monte dei Paschi sull’orlo del baratro. Di modo anche che sia possibile un vero percorso di rilancio della banca. “Siamo infatti fermamente convinti che solo attraverso la ricerca della verità sia possibile ricostituire le basi per un rapporto di fiducia con il mercato e con i risparmiatori, senza il quale la banca non riuscirà a risollevarsi da questa lunga crisi”, scrive Cambi, ricordando che ci sono state conseguenze sul numero di posti di lavoro e per i risparmi di tanti cittadini che hanno investito nella banca toscana.

