SPY FINANZA/ I veri obiettivi dietro il caos in Catalogna

Siamo al Qe mediatico, sociale e del caos. Non so come sarà andato a finire il referendum catalano sull’indipendenza, mentre scrivo le uniche notizie certe sono le violenze della Guardia Civil spagnola nei confronti di cittadini che si recavano ai seggi per votare e la loro diffusione capillare in tutto il mondo: il franchismo è tornato al potere in Spagna, stando a quanto ci dicevano Facebook, Twitter, Instagram e chi è più social, più ne metta. I valori in campo, così come i reali contenuti del referendum svolto - seppur in maniera quantomeno artigianale e degna dell’intervento Osce - non contano più nulla da ieri mattina: contano solo le immagini, le foto, i video della Guardia Civil che reprime un’attività democratica. Anzi, l’attività democratica per antonomasia: il voto.

C’è del metodo e una regia dietro quanto accaduto in Catalogna e non solo ieri: guardate queste immagini, hanno fatto il giro del web con la velocità della luce e hanno inchiodato, senza bisogno di dotte disquisizioni politiche, il governo Rajoy alle sue responsabilità di mala gestione dell’intera vicenda. Qui, signori, non c’è da chiedersi quale sarà il destino politico della Catalogna, qui c’è da chiedersi se Mariano Rajoy resisterà alle pressioni interne e soprattutto esterne che genereranno da questo caos: ovvero, il suo traballante governo mangerà il panettone o una nuova, straordinaria crisi politica arriverà in soccorso dell’Ue e, soprattutto, della Bce?

Perché parliamoci chiaro, tutte quelle foto di anziani colpiti e sanguinanti a causa della polizia, non sono un caso. Cosa ci tocca di più, emotivamente, se non la sofferenza di vecchi e bambini? È lo stesso schema usato dalle Ong per ottenere donazioni, non ti mostrano un ventenne come quelli che sbarcano nei nostri porti nei loro spot, ma bambini scheletrici e con il pancione gonfio. È l’effetto pietà. Qui, invece, è l’effetto indignazione. Come si fa a manganellare una donna di 70 anni, qualsiasi sia la motivazione? Solo una democrazia che ha ormai perso il suo senso, può farlo. Quindi, occorre un passaggio parlamentare per ripulire il curriculum spagnolo, una bella sciacquata dei panni attraverso un’elezione che, già sulla carta, sarebbe una sfida all’Ok Corral: chi può volere un epilogo simile? Tanti.

La questione economico-fiscale che vede contrapposte Madrid e Barcellona ci racconta in maniera abbastanza plastica che, stante la situazione, il governo centrale iberico non permetterà mai l’indipendenza catalana. Ma, sinceramente, quante volte avete sentito parlare di tasse e soldi negli ultimi giorni di sovra-copertura mediatica di quanto accaduto in Catalogna? La parte del leone l’hanno fatta, ancora una volta, i diritti. In questo caso, quello di voto. La Catalogna ultima trincea di libertà? Il messaggio è quello, con qualche coté. Chi ha dato l’ordine alla Guardia Civil di sparare proiettili di gomma, quando non c’era affatto necessità? Qui il simbolismo è fortissimo, visto che quegli strumenti repressivi erano i preferiti dall’esercito inglese e dalla Ruc in Irlanda del Nord negli anni dei disordini tra cattolici e protestanti. Richiamo al Brexit? Implicitamente, proprio ora che il buon Barnier, mediatore Ue, ha respinto la proposta May e reso noto, ancorché diplomaticamente, che le trattative con Londra sono in stallo. Binario morto, un gran bel problema.

È un dedalo di richiami quanto accaduto a Barcellona. Mai come oggi il mercato potrà dirci qualcosa al riguardo, perché al netto del risultato referendario, la questione catalana ora diverrà un argomento di lungo termine (e lunga tensione politica) per l’Ue: e quale sistema bancario è stato letteralmente salvato dalla stessa Ue, al culmine della crisi dell’eurozona? Bravi, quello spagnolo. Il quale, se sbanda, manda dritto nell’Atlantico quello portoghese. Ma guarda chi torna potenzialmente a farsi sentire, due membri dei Piigs?

E signori, guardate questo grafico: ci mostra come il miglior investimento obbligazionario da inizio anno, sia stato quello in bond greci. E guardate un po’ secondo e quarto chi sono, correlati come gemelli siamesi? Ora, però, la troika sta per tornare ad Atene (metà ottobre) e più in là di così con le bugie e i rendimenti non si può andare, quella carta è meglio scaricarla: cosa c’è di meglio che una nuova crisi nell’eurozona per “giustificare” quella sell-off senza dare nell’occhio, ovvero senza mostrare al mondo che la crisi greca è tutt’altro che risolta? E guarda caso, la troika tornerà in Grecia a ridosso di altre due scadenze elettorali europee, il voto legislativo austriaco e quelle regionale in Bassa Sassonia, entrambi fissati per il prossimo 15 ottobre.

Insomma, un potenziale incendio potrebbe nascere dal referendum catalano, comunque vada a finire. Legittimo o no. Vinto dai “Sì” oppure no. Non conta, l’importante è che facesse partire il casus belli. Per cosa? Per le due, grandi priorità europee. Primo, non solo rinviare ma mandare letteralmente in archivio il ritiro degli stimoli monetari della Bce al prossimo vertice del board in programma il 25-26 ottobre. Il Qe deve continuare, a ogni costo e aumentando i volumi e la platea. Già, perché l’incastro è talmente perfetto che la visita della troika porterà l’Eurotower a una mossa emergenziale: comprare bond greci nonostante il rating, per causa di forza maggiore e per bloccare gli attacchi speculativi (scusa quest’ultima perfetta per il parco buoi), stante anche l’instabilità spagnola e il rischio contagio in Portogallo. Secondo, preparare il terreno alla vittoria di un grande fronte anti-populista in vista del fondamentale voto politico nel nostro Paese in primavera, questo sì il vero spartiacque per la sopravvivenza stessa dell’Ue e dell’eurozona come le conosciamo, altro che Brexit.

Non fatevi ammaliare o scuotere emotivamente da quanto sta accadendo sui social, è solo propaganda. Premeditata. Gli scontri erano voluti, così come le immagini simbolo e l’indignazione di chi della causa catalana non sa nulla, ma, grazie a due foto su Facebook, da ieri è più indipendentista di Braveheart. Mario Draghi ha finito le cartucce e l’Ue ha capito che il Brexit potrebbe tramutarsi in una ferita potenzialmente letale, dopo le prime reazioni tra lo spavaldo e l’arrogante di Juncker e Tusk: occorre uno shock che garantisca mosse senza precedenti e senza che venga scoperto il bluff. Troppo dilettantismo nella gestione del caso catalano, per essere vero.

Rajoy vittima inconsapevole di consiglieri fallaci o doppiogiochisti? Vista l’aria che tira da tempo nel PP spagnolo, nulla di più facile. È un grande Matrix? Sì. Ma stavolta terminale, ovvero affidato al bispensiero dei social, perché le autorità politiche ed economiche preposte alla stabilità hanno finito gli argomenti e gli strumenti. Stiamo entrando nel periodo più pericoloso in assoluto della storia recente, più del 2008 e del 2011. Può accadere di tutto. E accadrà.

