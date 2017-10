BANCHE POPOLARI/ Continua la crescita di impieghi e depositi

20 ottobre 2017 Redazione

Lapresse

Prosegue la crescita dell’intermediazione creditizia delle Banche Popolari che registra, ad agosto, un aumento degli impieghi dell’1,4% e dei depositi del 5,3% rispetto ad un anno prima. Nei primi otto mesi del 2017, il flusso di nuovi finanziamenti alle PMI è stato di oltre 19 miliardi di euro: un valore superiore di 200 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche per i nuovi mutui per acquisto di abitazione, il controvalore per la clientela ha superato i 10 miliardi di euro nel periodo gennaio-agosto 2017, evidenziando un incremento del 25% sull’anno precedente.

“Ancora un volta - dichiara il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, Giuseppe De Lucia Lumeno - l’esame delle informazioni quantitative sull’attività delle Popolari dimostra un’ottima risposta nell’accompagnare i territori e le comunità lungo quel percorso di ripresa che, dopo anni di prolungata crisi economica e finanziaria, sembra in via di consolidamento. Un ulteriore e positivo rafforzamento per il tessuto imprenditoriale, in un contesto sempre più esigente, chiamato a sostenere sfide impegnative sia sul lato della ristrutturazione dei processi produttivi sia su quello del rafforzamento patrimoniale”.

