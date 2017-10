BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (20 ottobre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari cerca il riscatto dopo una difficile giornata. Occhi puntati su Fca dopo i calo di ieri. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

20 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

Giornata macroeconomica che non prevede dati particolarmente interessanti quella di oggi. Alle 8:00 è previsto l'indice tedesco dei prezzi di produzione per il mese di settembre. Le attese sono per un lieve incremento dello 0,1%, in lieve calo comunque rispetto al mese precedente. Dagli Stati Uniti, invece, alle 16:00 arriverà il dato sulle vendite di case esistenti nel mese di settembre: è prevista una diminuzione dell'1%, un dato comunque in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,99% a 22.133 punti. La peggiore della sessione è stata Fca che ha visto il titolo precipitare del 6%. Male tutto il settore bancario: la peggiore è stata Bper che ha lasciato sul terreno il 3,2%, mentre Unicredit ha ceduto l'1,59% e Intesa Sanpaolo ha perso l'1,04%. Lo spread fra Btp e Bund è sceso a 163 punti base. In leggero calo il rendimento del Btp decennale, pari al 2,03%.

