MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e la protesta M5S alla Commissione banche (oggi, 20 ottobre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps e la protesta del Movimento 5 Stelle alla Commissione parlamentare sulle banche. Ultime notizie live di oggi 20 ottobre 2017

20 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA PROTESTA M5S IN COMMISSIONE BANCHE

Ignazio Visco ha incontrato Pier Ferdinando Casini e i vicepresidenti della Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche. Un incontro che ha scatenato la protesta del Movimento 5 Stelle, che non è stato messo al corrente di questa “visita”. Il capogruppo M5S nella commissione, Carlo Sibilia, intervistato da Lapresse ha spiegato che “Casini avrebbe dovuto informarci, a tutela sua e della stessa commissione. Invece non ci ha mai detto di un incontro dell'Ufficio di presidenza con Visco. Il regolamento prevede che l'ufficio sia convocato con i capigruppo, i segretari e i vicepresidenti. Noi siamo esclusi dall'ufficio di presidenza ristretto, ma all'incontro di ieri sera non c'erano neppure i segretari, come invece prevede la normativa”.

Il pentastellato ha anche spiegato che il Movimento ha chiesto di chiamare Visco a testimoniare “per poterlo interrogare come di competenza di questa commissione, ma il Pd ha attenuato la nostra richiesta”. Poi ha specificato che “la nostra domanda è semplice: se il 17 aprile 2012 la Banca d'Italia ha riscontrato delle anomalie nei bilanci di Mps (derivati derubricati come titoli di Stato) e il fascicolo della magistratura parte nel 2014, Bankitalia nel frattempo ha detto ai pm di indagare su quell'anomalia? Per ora lo abbiamo chiesto al pm Greco che non ci ha risposto”. Per Sibilia, infine, la mozione del Pd contro la conferma di Visco alla guida della Banca d’Italia è “un’inversione a U che sa di speculazione elettorale. Perché non l'hanno fatto prima in questi quattro anni e mezzo di legislatura? Che senso ha farlo dopo i favori a Banca Intesa e dopo che 'Maria Etruria Boschi' è andata a piangere da Unicredit? ”.

