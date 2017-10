MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la preoccupazione dei piccoli azionisti (oggi, 21 ottobre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, la preoccupazione dei piccoli azionisti in vista del ritorno in Borsa. Ultime notizie live di oggi 21 ottobre 2017

21 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA PREOCCUPAZIONE DI AZIONE MPS

Mps si appresta a tornare in Borsa, ma c’è chi non è affatto contento di come si è arrivati a questo importante traguardo. Azione Banca Monte dei Paschi di Siena, associazione che riunisce i piccoli azionisti della banca toscana, ha infatti diffuso una nota per evidenziare che si sta riammettere “alla quotazione una bnca ricapitalizzata con motivazioni tuttora ignote contenute in una relazione della Banca d’Italia, le cui azioni sono state sottoscritte al prezzo determinato in base ad una perizia sconosciuta redatta da Price Waterhouse, incaricata con modalità ignote”. L’associazione ricorda che queste carenze erano già evidenti quando sono stati pubblicati i decreti relativi alla ricapitalizzazione precauzionale, tuttavia, nonostante le segnalazioni fatte, “la Consob non solo non ha ritenuto di operare di iniziativa nel richiedere e render pubblici tali documenti, ma, sollecitata da Azione Mps, fiduciosa nell’operato dell’Istituzione di garanzia, ne ha ignorato le istanze”.

A questo punto la preoccupazione che “i 150.000 piccoli azionisti espropriati senza indennizzo” hanno è che con il ritorno alle contrattazioni “venga definitivamente sancito l'azzeramento sostanziale del valore delle partecipazioni preesistenti”. Nella nota, quindi, Azione Mps dà un suggerimento ai propri associati: “richiedere alla propria Banca una certificazione di possesso azionario riferita alla data del 27/7/2017, qualora Consob non ritenga di imporre, come da noi richiesto, di assegnare uno specifico codice ai titoli Mps preesistenti in modo da poter distinguere noi, vecchi azionisti defraudati, dallo Stato e dagli ex obbligazionisti”, tra i quali anche investitori istituzionali, viene segnalato, che stanno per avere “un insperato regalo”.

