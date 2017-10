MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Orlando sul caso Rossi (oggi, 22 ottobre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps e le parole del ministro della Giustizia Andrea Orlando sul caso di David Rossi. Ultime notizie live di oggi 22 ottobre 2017

22 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI ORLANDO SUL CASO ROSSI

Sergio Mattarella venerdì è stato a Siena per partecipare al congresso dell’Associazione naizonale magistrati. Calda è stata l’accoglienza dei cittadini in piazza del Campo, con il Sindaco Bruno Valentini che ha accolto il Capo dello Stato, insieme al Presidente della Provincia, Fabrizio Nepi, e al vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni. In piazza, davanti al Palazzo Pubblico, Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi, insieme alla figlia Carolina Orlandi, hanno esposto uno striscione con scritto “Verità per David”. Il caso della morte di Rossi è tornata a galla nelle ultime settimane grazie alla trasmissione Le Iene e le parole dell’ex Sindaco di Siena, Pierluigi Piccini, hanno sollevato un vero e proprio polverone.

Nella città toscana c’era anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando. I giornalisti gli hanno chiesto come mai non si fosse fermato a parlare con i familiari di Rossi, e la sua risposta è stata che non aveva visto che fossero in piazza. Secondo quanto riportato da Askanews, il ministro ha detto di ritenere che sulla vicenda tutti gli strumenti attivabili per far chiarezza sono stati attivati. “Quello che posso dire è che la Procura di Siena ha manifestato l’ulteriore disponibilità a effettuare verifiche di fronte a fatti che siano prodotti. Quella di Genova ha aperto un fascicolo e noi abbiamo mantenuto aperti gli accertamenti preliminari ove mai vi fossero abnormità nelle indagini svolte”, ha aggiunto Orlando. Vedremo se ci saranno degli sviluppi.

© Riproduzione Riservata.