BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari comincia una nuova settimana (23 ottobre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari comincia una nuova settimana, contrassegnata dal board della Banca centrale europea. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

23 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

PIAZZA AFFARI COMINCIA UNA NUOVA SETTIMANA

Giornata scarna dal punto di vista macroeconomico quella di oggi. Da segnalare la chiusura del mercato australiano per via della festa nazionale del lavoro. Unici eventi significativi sono alle 15:00 un'asta di buoni di Stato francesi con scadenza a 3/6/12 mesi, tutti previsti con rendimenti negativi. Poi alle 16:00 il dato sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona a ottobre: le attese sono per una flessione dell'1%, comunque in leggero miglioramento rispetto al mese precedente. Infine alle 17:30 un'asta di buoni del Tesoro americano con scadenza a sei mesi: i rendimenti previsti sono dell’1,24%. Ricordiamo che questa settimana, precisamente giovedì, si riunirà il board della Banca centrale europea.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,97% a 22.339 punti. Dopo la brusca discesa della seduta precedente, Fca è riuscita a rimbalzare (+1,72%) con volumi importanti. Bene anche il settore bancario con Unicredit che ha guidato i rialzi con un guadagno del 2,8%. Sessione positiva per Enel che ha fatto segnare una progressione dello 0,48%. Buona progressione anche per Telecom Italia che ha guadagnato lo 0,92%. Leggero calo per Ferrari che ha lasciato sul terreno lo 0,41%, non riuscendo ad attaccare così la soglia dei 100 euro per azione. Lo spread fra Btp e Bund ha subito una diminuzione importante, riuscendo ad attestarsi a 159 punti base in chiusura. Bene il rendimento del Btp decennale che si è attestato al 2,04%.

