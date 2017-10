MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la lettera del Cub Sallca ai dipendenti (oggi, 23 ottobre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps e la lettera che il Cub Sallca ha indirizzato ai dipendenti della banca toscana. Ultime notizie live di oggi 23 ottobre 2017

23 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA LETTERA DEL CUB SALLCA AI DIPENDENTI

I lavoratori di Monte dei Paschi sono stati tanto elogiati a parole, quanto “bastonati” nei fatti. È questo il succo di quanto il Cub Sallca ha scritto ai dipendenti della banca toscana. Nel testo riportato da ilcittadinoonline.it si legge infatti che ai lavoratori “è stato più volte riconosciuto il grande merito di avere permesso alla banca di navigare nei mari tempestosi che conosciamo. Ma la realtà, purtroppo, ha il brutto vizio di non riuscire ad adeguarsi al vestito che le parole le cuciono addosso …È così che, dagli strappi di quel vestito fatto di parole piene di gratitudine, encomio, riconoscimento, è fuoriuscito un vecchio e nodoso bastone”. Il sindacato autorganizzato cita alcuni fatti specifici, come la richiesta di utilizzare il badge non solo per l’inizio e fine giornata, ma anche in tutti i passaggi intermedi. Si fa anche riferimento a “minacce” per far aderire i lavoratori all’esodo volontario: “A chi lasciava intendere una mancata adesione, è stato prospettato un trasferimento in luoghi disagiati e logisticamente difficili da raggiungere”.

Il Cub Sallca punta poi il dito contro gli altri sindacati, quando evidenzia che “risulta arduo non vedere la trasformazione delle organizzazioni sindacali firmatarie in enti para-aziendali, organicamente integrati nell’esecuzione della governance dettata dal management”. “Quello a cui si assiste al Monte dei Paschi è un avvitamento autoritario, repressivo, che configura una forte regressione nei rapporti capitale-lavoro”, si legge ancora nella missiva, nella quale si fa notare che la nazionalizzazione della banca è stata “finora accompagnata da forme di attacco ai diritti e alla dignità dei lavoratori, che nulla di buono lascia presagire”.

